Серце в банці з коньяком: як рідна сестра таємно вивезла органи Шопена і обдурила росіян

Париж, 17 жовтня 1849 року. За вікнами квартири на Вандомській площі, 12, панує вогка французька осінь, але всередині, у напівтемній спальні, повітря здається ще важчим. Тут, на розкішному ліжку, задихаючись від нападів кривавого кашлю, помирає Фредерік Шопен – людина, чиї ноктюрни та полонези змушували плакати найчерствіших аристократів Європи.

Йому лише 39 років, але хвороба перетворила його на живу тінь. У свої останні години геніальний композитор не просить про публікацію незвіданих партитур чи посмертну славу. Його голос настільки ослаб, що він ледве може говорити, тому тремтячою рукою він виводить на клаптику паперу моторошне, відчайдушне прохання, адресоване найближчій людині – старшій сестрі Людвіці.

Оскільки цей кашель задушить мене, я благаю вас: накажіть розрізати моє тіло, щоб мене не поховали заживо,

– пише він.

Шопен страждав на тафофобію – панічний, доведений до абсолюту страх прокинутися в тісній труні під товщею землі. У вікторіанську епоху, коли медицина часто помилялася з констатацією смерті, цей страх був поширеним явищем. Люди замовляли собі "безпечні труни" з дзвіночками та дихальними трубками. Проте у випадку Шопена за цим медичним жахом ховався куди глибший, трагічніший і величніший мотив. Він знав, що його тіло назавжди залишиться у французькій землі, на цвинтарі Пер-Лашез. Але він категорично відмовлявся віддавати чужині найголовніше. Його серце мало повернутися додому.

Агонія вигнанця: чому це було так важко?

Щоб зрозуміти масштаб цієї драми, потрібно усвідомити, в якому стані Шопен покидав цей світ. Він помирав у статусі політичного емігранта, відірваного від рідної землі. Його тіло було зруйноване туберкульозом – хворобою, яку тоді романтизували як "сухоти", але яка насправді була безжальним катом. В останні дні свого життя композитор важив менш як 40 кілограмів. Його легені були перетворені на криваве місиво, кожен вдих давався ціною нелюдського болю. Але фізичні страждання були нічим порівняно з його душевними муками.

Найбільшим болем Шопена була неможливість повернутися до рідної Польщі. Його батьківщина на той час не існувала на політичній карті світу – вона була розірвана на шматки сусідніми імперіями, а Варшава, місто його юності, стогнала під жорстоким чоботом Російської імперії. У 1830 році спалахнуло Листопадове повстання – відчайдушна спроба поляків скинути російське ярмо. Шопен тоді вже був за кордоном, і друзі вмовили його не повертатися, адже його зброєю був рояль, а не рушниця. Російські війська царя Миколи I потопили повстання в крові. Почалася епоха Великої еміграції, коли тисячі представників польської інтелігенції втекли до Західної Європи.



Шопен помер молодим, йому було всього 39 років / Фото Wikimedia

Шопен став політичним емігрантом. Коли російський уряд запропонував йому амністію в обмін на лояльність і поновлення імперського паспорта, композитор відповів категоричною відмовою. Згодом він прийняв французький паспорт, назавжди спаливши мости з Російською імперією та закривши собі легальний шлях додому. Російська цензура забороняла його твори, а імперські шпигуни в Парижі уважно стежили за його зв'язками з польським підпіллям. Німецький композитор Роберт Шуман якось влучно сказав, що твори Шопена – це "гармати, заховані у квітах". Його музика була чистою, концентрованою ненавистю до окупантів і безмежною любов'ю до поневоленої батьківщини.

І ось, лежачи на смертному одрі, цей кволий, виснажений чоловік приймає своє останнє політичне рішення. Якщо російський цар не пускає його до Варшави живим, він повернеться туди мертвим. Його передсмертною одержимістю стає план контрабанди власного серця. Це був акт найвищої непокори, плювок в обличчя імперії, яка вважала, що зламала його.

Кришталь, коньяк і вікторіанські спідниці: хронологія божевільної місії

Виконати цю небезпечну і макабричну місію взялася його старша сестра Людвіка Єнджеєвич. Вона була найближчою довіреною особою Фредеріка, жінкою із залізною волею, яка приїхала до Парижа спеціально, щоб доглядати за братом в останні місяці його життя. Після того, як 17 жовтня серце композитора зупинилося, Людвіка негайно взялася до справи.

Розтин проводив видатний французький анатом і патолог Жан Крювельє. Згідно з волею покійного, він розрізав грудну клітку Шопена і витягнув його серце. Орган потрібно було якось зберегти для довгої подорожі через усю Європу. У середині XIX століття найкращим і найдоступнішим консервантом був міцний алкоголь. Серце помістили у велику кришталеву банку і вщерть залили рідиною бурштинового кольору. Сучасні міжнародні дослідження (зокрема, експертиза 2018 року, результати якої опубліковані в авторитетному виданні The American Journal of Medicine) підтверджують, що цією рідиною, найімовірніше, був високоякісний французький коньяк – напій, який Шопен іноді вживав за життя для полегшення нападів кашлю.



Сестра Шопена Людвіка Єнджеєвич / Фото Wikimedia

Але найскладніше було попереду. У 1850 році Людвіка вирушила в дорогу до Варшави. Європа того часу була перетнута суворими кордонами, а кордон Російської імперії охоронявся особливо ретельно. Російські жандарми та митники нишпорили в багажі мандрівників, шукаючи заборонену літературу, зброю чи листи від емігрантів. Якби вони знайшли в речах Людвіки заспиртоване серце головного культурного символу польського опору, наслідки були б катастрофічними. На неї чекав би негайний арешт, допити в таємній поліції, конфіскація реліквії та, цілком імовірно, заслання до Сибіру.

Людвіка пішла на відчайдушний ризик. Вона не поклала банку в скриню з речами. Натомість вона сховала її на власному тілі. Мода вікторіанської епохи з її об'ємними, багатошаровими спідницями-кринолінами стала її головним союзником. Жінка міцно прив'язала важку кришталеву посудину з коньяком і серцем брата під своїми сукнями. Уявіть собі цю сцену: холодна зима 1850 року, прикордонна застава. Російські офіцери з підозрою оглядають екіпаж, перевіряють документи. Людвіка стоїть перед ними, намагаючись не видати свого хвилювання, не зробити різкого руху, щоб банка не дзенькнула і не вислизнула. Під її сукнею, буквально біля її власного серця, б'ється в переносному сенсі серце генія, якого імперія так боялася. Її холоднокровність перемогла. Росіяни нічого не запідозрили. Серце Шопена перетнуло кордон і повернулося додому.

Спадщина, що пережила нацистів

Сьогодні ця кришталева банка замурована в одній із колон базиліки Святого Хреста (Kościół Świętego Krzyża) у Варшаві. На колоні викарбувано епітафію з Євангелія від Матвія: "Бо де скарб твій, там буде і серце твоє". Але історія цієї реліквії на цьому не закінчилася. Серце Шопена стало настільки потужним символом польської незламності, що воно продовжило свою боротьбу навіть у XX столітті.

Під час Другої світової війни, коли Варшава була окупована нацистською Німеччиною, серце знову опинилося в небезпеці. У 1944 році спалахнуло Варшавське повстання. Гітлер наказав зрівняти місто із землею. Церква Святого Хреста опинилася в епіцентрі найзапекліших боїв і була сильно зруйнована. Німецьке командування, усвідомлюючи пропагандистську цінність реліквії, вирішило її вилучити. За однією з історичних версій, сумнозвісний генерал СС Еріх фон дем Бах-Зелевський, який керував придушенням повстання, передав банку польському єпископу Антонію Шляговському нібито для "збереження", намагаючись розіграти карту "цивілізованого окупанта". Серце вивезли до Мілянувека, де воно таємно зберігалося до кінця війни, після чого з великими почестями повернулося до відбудованої церкви у 1945 році.



Серце Шопена спочиває у базиліці Святого Хреста / Фото robertgreenbergmusic

До слова, на Львівщині поховане серце польського короля Владислава ІІ Ягайла. Згідно з легендою, спочиває воно у стіні францисканського монастиря.

Ця моторошна, кінематографічна і водночас неймовірно велична історія – ідеальний матеріал для роздумів на вихідних. Вона руйнує стереотип про Шопена як про виключно салонного, меланхолійного музиканта. Вона показує нам людину зі сталевим стрижнем. Кволий, смертельно хворий емігрант зміг так сильно ненавидіти російську окупацію своєї землі, що його протест перетнув межу життя і смерті. Його серце в банці з коньяком стало найгучнішим акордом, який він коли-небудь брав.

Сьогодні, коли ми дивимося на сучасну боротьбу України проти тієї ж самої імперії, історія Шопена набуває нового, пронизливого звучання. Вона нагадує нам, що імперії можуть окупувати території, можуть руйнувати міста і змушувати людей тікати в еміграцію. Але вони ніколи не здатні конфіскувати ідентичність. Вони не можуть зупинити серце, яке прагне свободи, навіть якщо це серце доводиться ховати під спідницями і везти контрабандою крізь ворожі блокпости. Шопен переміг. Російська імперія, яка забороняла його музику, давно згнила на смітнику історії, а його серце продовжує битися в колоні варшавського храму, нагадуючи світу, що справжня любов до батьківщини сильніша за смерть.