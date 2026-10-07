Позичив 7 доларів і секрет ескімосів: як торговець створив мільярдну імперію замороженої їжі

7 жовтня 1956 року помер Кларенс Бердсай – людина, яка фактично створила сучасну індустрію заморожених продуктів. Сьогодні заморожені овочі, риба, м'ясо, готові страви та піца є звичними товарами в супермаркетах. А почалося все з експедиції до холодного Лабрадору та простого спостереження за тим, як місцеві жителі заморожують рибу.

Як одне просте спостереження перетворилося на революцію у харчовій промисловості – розкаже 24 Канал.

Що торговець хутром побачив у Лабрадорі?

У молодості Бердсай працював торговцем хутром і вирушив до Лабрадору, де жив серед місцевих мешканців та займався промислом. Там він звернув увагу на незвичайну річ. Щойно виловлена риба буквально миттєво замерзала на сильному морозі та вітрі. Після розморожування вона залишалася значно кращою за ті продукти, які заморожували повільно.

Бердсай зрозумів причину: під час повільного заморожування всередині продукту утворюються великі кристали льоду, які пошкоджують клітини. Після розморожування вони втрачають воду, а разом із нею – частину смаку та текстури. Чим швидше заморозити продукт, тим дрібнішими будуть кристали льоду.

Як він перетворив спостереження на винахід?

Повернувшись до США, Бердсай почав експериментувати з технологією швидкого заморожування. Йому довелося вирішувати не лише проблему холоду. Продукт потрібно було:

заморозити швидко,

зручно упакувати,

транспортувати та продати покупцеві.

У 1924 році Бердсай розробив свій метод швидкого заморожування. Згодом він створив кілька технологій, зокрема систему, у якій упаковані продукти охолоджувалися між металевими пластинами. Його винахід виявився настільки масштабним, що зрештою привів до 168 патентів, пов'язаних не лише із заморожуванням, а й з упаковкою та іншими деталями виробництва.



Як спостереження Кларенса Бердсая перетворилося на революцію у харчовій промисловості / Фото Unsplash

Чому заморожені продукти до нього майже ніхто не хотів купувати?

До появи технології Бердсая заморожені продукти мали погану репутацію. Повільне заморожування погіршувало їхню якість, тому після розморожування їжа часто ставала м'якою та втрачала смак. Бердсай змінив сам принцип виробництва.

Заморожена їжа перестала бути компромісом між зручністю та якістю. Але винайти технологію було лише половиною справи. Потрібно було створити цілу інфраструктуру:

виробництво,

упаковку,

холодне зберігання,

спеціальний транспорт і морозильники в магазинах.

Саме цим Бердсай і займався протягом наступних років.

Як його винахід перетворився на величезний бізнес?

У 1929 році компанія Postum Company придбала технології та патенти Бердсая, а згодом вони стали основою розвитку замороженого харчового бізнесу General Foods. Так поступово сформувалася індустрія, яка сьогодні охоплює практично всі категорії продуктів – від овочів та ягід до риби, м'яса й готових страв.

Бердсай не дожив до того, як заморожена їжа стала звичною частиною повсякденного життя. Але його ідея змінила спосіб, у який людство зберігає, перевозить і споживає продукти.