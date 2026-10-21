Сліпий, однорукий і марнославний: як адмірал Нельсон ризикнув життям заради безсмертної слави

Навколо гримлять гармати, а на мундирі Гораціо Нельсона – орденські зірки. У битві біля Трафальгара адмірал залишається на відкритій палубі "Вікторі", поки з французького корабля ведуть вогонь стрільці. Невдовзі ворожа куля зробить найбільший тріумф його життя останнім.

Як адмірал виборов тріумф для Британії та заплатив за нього власним життям – розкаже 24 Канал.

Як фізично скалічений адмірал став легендою?

За образом непереможного флотоводця ховався чоловік, чиє тіло було понівечене війною. У 1794 році Нельсон втратив зір на праве око після поранення біля Корсики, а через три роки під час невдалої атаки на Санта-Крус-де-Тенерифе йому ампутували праву руку.

Він страждав від наслідків поранень і морської хвороби, проте продовжував командувати флотом. Саме море, яке завдавало йому стільки фізичних страждань, стало місцем його найбільших перемог.

Чому особисте життя Нельсона перетворилося на скандал?

Нельсон був національним героєм, але його приватне життя викликало обурення британського суспільства. Адмірал відкрито підтримував стосунки з Еммою Гамільтон, дружиною британського дипломата сера Вільяма Гамільтона. Він фактично залишив власну дружину Фанні, а його роман став предметом пліток і осуду.

Попри це, Нельсон не приховував почуттів до Емми. У них народилася донька Горація. Для адмірала, який понад усе цінував честь і визнання, цей конфлікт між військовою славою та особистою репутацією був особливо болісним. Утім, доказів того, що він прагнув загинути через скандал або боявся мирного життя, немає.



Як адмірал став легендою / Фото Вікіпедія

Як Нельсон поставив усе на одну битву?

21 жовтня 1805 року біля мису Трафальгар Нельсон вирішив атакувати франко-іспанський флот незвичайним способом. Замість традиційного бою паралельними лініями він повів британські кораблі двома колонами просто на ворожий стрій.

Маневр був надзвичайно ризикованим. Поки британські кораблі наближалися, противник міг обстрілювати їх, а вони не мали змоги відповісти всіма бортовими гарматами. Проте Нельсон розраховував прорвати стрій і розділити ворожі сили. Сам адмірал залишався на палубі "Вікторі".

Його мундир з орденами робив командувача впізнаваним, а небезпека зростала щохвилини. Близько 13:15 французький стрілець із корабля Redoutable влучив у Нельсона. Куля пройшла через плече, легеню та пошкодила хребет. Адмірала перенесли під палубу, де він провів останні години життя.

Як смерть перетворила Нельсона на безсмертну легенду?

Нельсон помер приблизно о 16:30, встигнувши дізнатися, що британці здобувають перемогу. Його останні слова традиційно передають як: "Дякувати Богу, я виконав свій обов'язок". Британський флот розгромив франко-іспанські сили, не втративши жодного власного корабля.

Перемога остаточно зруйнувала плани Наполеона кинути виклик британському пануванню на морі. Тіло адмірала зберігали в бочці зі спиртом, щоб доставити до Англії. У січні 1806 року його поховали з державними почестями в соборі Святого Павла в Лондоні.

Нельсон не дожив до свого найбільшого тріумфу як живий герой. Проте смерть у розпал перемоги зробила його символом британської морської могутності. Історія адмірала залишила після себе парадокс: людина, яка все життя боролася з фізичними слабкостями й особистими суперечностями, стала уособленням непереможності.