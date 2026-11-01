Люди 24 Персона дня Мільярдер у рясі: як митрополит Шептицький побудував економічну імперію українців
1 листопада, 12:15
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Мільярдер у рясі: як митрополит Шептицький побудував економічну імперію українців

Даша Птаховська

Світ знає Андрея Шептицького як митрополита Галицького та архієпископа Львівського. Водночас він також був дуже успішним бізнесменом. За деякими оцінками, його статки можна оцінити у понад мільярд доларів.

Якби Шептицький жив сьогодні, то точно входив би до рейтингу Forbes. Однак у центр економіки він ставив не прибуток, а людину. Шептицький був переконаний, що у кожному закладений особливий дар творчості. І коли він має можливість розвиватися, це і є головною цінністю. Деталі – у матеріалі 24 Каналу.

Духовний лідер та бізнесмен: як Шептицький назавжди змінив українську економіку

Шептицький народився 1865 року у заможній галицькій родині. Його батьком був граф Іван Шептицький, а матір Софія походила зі шляхетного роду Фредрів. Шептицький здобув блискучу освіту, а згодом вирішив присвятити своє життя Церкві.

Водночас при цьому він продовжував розвиватися у різних сферах. Зокрема, як один з найталановитіших бізнесменів та інвесторів свого часу. Саме йому українці завдячують багатьма успішними проєктами. Історія деяких з них, як-от кондитерської фабрики "Світоч" триває до сьогодні. 

Як духовний лідер Шептицький також дбав і про добробут українців. Він був переконаний, що гроші Церкви частково варто спрямовувати, й на потреби людей. Зокрема, для економічного та культурного розвитку. 

Андрей Шептицький / Синод єпископів УГКЦ

Пріоритетом у розвитку будь-якої справи Шептицький вважав пошук правди, а не грошей. Наприклад, він радив замість формули "інвестиції – бізнес – прибуток" застосовувати: "мудрість – творчість – добробут". Першочерговим завданням бізнесу вважав турботу про дім, а домом називав всю планету. Також закликав всіх жертвувати бодай 10% від прибутку на корисні справи для громади. 

Одним з наймасштабніших проєктів Шептицького було створення Земельного банку у Львові, який працював з українцями. Установа здобула визнання на весь світ. 

Також, бажаючи розвитку для українського промислу, Шептицький підтримував різноманітні проєкти. Дуже яскравою історією успіху за сприяння Шептицького є кейс Климентини Авдикович – однієї з перших українських підприємиць. Саме вона заснувала легендарну кондитерську фабрику "Фортуна нова", яка стала попередницею добре знаного нам "Світоча". Ласощі швидко завоювали прихильність гурманів не лише на території України, але й по цілому світу. На фабриці одночасно працювали близько 150 людей, а за день виготовляли до п'яти тонн різноманітних смаколиків. 

"Фортуна Нова" / ZAXID.NET

Також Шептицький реформував український продовольчий ринок, створивши спілку молочарських колективів "Маслосоюз". Селяни могли на вигідних для себе умовах продавати молоко, а з нього виготовляли масло, яке продавали в Україні та відправляли на експорт. 

"Маслосоюз" / Фото "Локальної історії"

Крім того, Шептицький був пов'язаний з нафтовим бізнесом, який у той час активно розвивався у регіоні. Зокрема, він збудував нафтові свердловини і здавав їх в оренду, ставлячи умову, що на роботу мають приймати місцевих селян. 

Численні прибутки Шептицький вкладав у благодійні проєкти. Завдяки його фінансуванню відкривалися лікарні, школи, гімназії, сиротинці. Він підтримував культурні проєкти, допомагав зберегти українську історію, літературу, мистецтво. Зокрема, відкрив Національний музей, в якому зібрав фантастичну колекцію.

Проєкти Шептицького не лише були дуже успішними у його час, але й допомогли розвивати українську економіку у перспективі. І сьогодні ми багато чим завдячуємо мудрому, справедливому і дуже успішному бізнесмену, який завжди насамперед цінував духовне, а не матеріальне.

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