Народився у родині митців, а підкорив світ авто: як Етторе Бугатті став легендою

15 вересня 1881 року в Мілані народився Етторе Бугатті – людина, чиє ім'я згодом стало символом швидкості, розкоші та безкомпромісної якості. Він не отримав класичної інженерної освіти, зате змалку мав неабиякий інтерес до техніки. Саме поєднання технічного таланту, художнього бачення та одержимості деталями допомогло йому створити бренд, який пережив свого засновника.

Яким був шлях Етторе Бугатті та як йому вдалося перетворити власне ім'я на символ розкоші й швидкості – розкаже 24 Канал.

Як мистецтво привело Бугатті до автомобілів?

Етторе Бугатті народився у творчій родині: його батько Карло був дизайнером меблів і ювеліром, а брат Рембрандт – скульптором. Та Етторе захоплювали не мистецькі форми, а механізми.

У 17 років він почав працювати на фабриці Prinetti & Stucchi, а вже за рік створив власний моторизований трицикл. Згодом працював із кількома автовиробниками, зокрема De Dietrich і Deutz.

Як Бугатті створив власну марку у 28 років?

У 1908 році Бугатті створив автомобіль, який став основою його майбутньої компанії. Наприкінці 1909-го він перебрався до Мольсайма, де вже у 1910 році запустив власне виробництво. Етторе прагнув поєднати у своїх машинах:

швидкість,

легкість,

технічну досконалість,

красу.

Для розвитку виробництва він також продавав ліцензії на свої розробки. Однією з найуспішніших став малий Bébé, створений для Peugeot.



Етторе Бугатті / Фото Italian Traditions

Чому саме перегони зробили Bugatti легендою?

Важливу роль у популярності марки відіграли автоперегони. Особливо прославився Bugatti Type 35 – легкий і потужний автомобіль, який здобув тисячі перемог на трасах у 1920 – 1930-х роках. Успіхи в автоспорті зробили Bugatti відомим далеко за межами Франції.

У 1920 – 1930-х роках Бугатті створював не лише спортивні машини, а й розкішні автомобілі. Серед найвідоміших – Type 41 Royale, створений для найбагатших клієнтів.



Type 41 Royale / Фото Secret Classics

Автомобілі Bugatti випускали невеликими серіями, роблячи ставку на ексклюзивність, якість і увагу до деталей.

Чому ім'я Бугатті пережило свого засновника?

Етторе Бугатті помер у 1947 році у віці 65 років, але його ім'я назавжди залишилося в історії автомобілебудування. У 2000 році його включили до Automotive Hall of Fame.

Сьогодні Bugatti відома своїми гіперкарами, однак філософія бренду бере початок саме від його засновника – поєднувати технічну досконалість із красою та створювати автомобілі, які стають справжніми легендами.