Каким был путь Этторе Бугатти и как ему удалось превратить свое имя в символ роскоши и скорости – расскажет 24 Канал.

Как искусство привело Бугатти к автомобилям?

Этторе Бугатти родился в творческой семье: его отец Карло был дизайнером мебели и ювелиром, а брат Рембрандт – скульптором. Но Этторе увлекали не художественные формы, а механизмы.

В 17 лет он начал работать на фабрике Prinetti & Stucchi, а уже через год создал собственный моторизованный трицикл. Впоследствии работал с несколькими автопроизводителями, в частности с De Dietrich и Deutz.

Как Бугатти создал собственный бренд в 28 лет?

В 1908 году Бугатти создал автомобиль, который стал основой его будущей компании. В конце 1909 года он переехал в Мольсайм, где уже в 1910 году запустил собственное производство. Этторе стремился объединить в своих машинах:

скорость,

легкость,

техническое совершенство,

красоту.

Для развития производства он также продавал лицензии на свои разработки. Одной из самых успешных стала модель Bébé, созданная для Peugeot.



Этторе Бугатти / Фото Italian Traditions

Почему именно гонки сделали Bugatti легендой?

Важную роль в популярности марки сыграли автогонки. Особенно прославился Bugatti Type 35 – легкий и мощный автомобиль, одержавший тысячи побед на трассах в 1920–1930-х годах. Успехи в автоспорте сделали Bugatti известным далеко за пределами Франции.

В 1920–1930-х годах Бугатти создавал не только спортивные машины, но и роскошные автомобили. Среди самых известных – Type 41 Royale, созданный для самых богатых клиентов.



Type 41 Royale / Фото Secret Classics

Автомобили Bugatti выпускались небольшими сериями, делая ставку на эксклюзивность, качество и внимание к деталям.

Почему имя Бугатти пережило своего основателя?

Этторе Бугатти умер в 1947 году в возрасте 65 лет, но его имя навсегда осталось в истории автомобилестроения. В 2000 году его включили в Automotive Hall of Fame.

Сегодня Bugatti известна своими гиперкарами, однако философия бренда берет свое начало именно от его основателя – сочетать техническое совершенство с красотой и создавать автомобили, которые становятся настоящими легендами.