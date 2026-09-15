Яким був шлях Етторе Бугатті та як йому вдалося перетворити власне ім'я на символ розкоші й швидкості – розкаже 24 Канал.

Як мистецтво привело Бугатті до автомобілів?

Етторе Бугатті народився у творчій родині: його батько Карло був дизайнером меблів і ювеліром, а брат Рембрандт – скульптором. Та Етторе захоплювали не мистецькі форми, а механізми.

У 17 років він почав працювати на фабриці Prinetti & Stucchi, а вже за рік створив власний моторизований трицикл. Згодом працював із кількома автовиробниками, зокрема De Dietrich і Deutz.

Як Бугатті створив власну марку у 28 років?

У 1908 році Бугатті створив автомобіль, який став основою його майбутньої компанії. Наприкінці 1909-го він перебрався до Мольсайма, де вже у 1910 році запустив власне виробництво. Етторе прагнув поєднати у своїх машинах:

швидкість,

легкість,

технічну досконалість,

красу.

Для розвитку виробництва він також продавав ліцензії на свої розробки. Однією з найуспішніших став малий Bébé, створений для Peugeot.



Етторе Бугатті / Фото Italian Traditions

Чому саме перегони зробили Bugatti легендою?

Важливу роль у популярності марки відіграли автоперегони. Особливо прославився Bugatti Type 35 – легкий і потужний автомобіль, який здобув тисячі перемог на трасах у 1920 – 1930-х роках. Успіхи в автоспорті зробили Bugatti відомим далеко за межами Франції.

У 1920 – 1930-х роках Бугатті створював не лише спортивні машини, а й розкішні автомобілі. Серед найвідоміших – Type 41 Royale, створений для найбагатших клієнтів.



Type 41 Royale / Фото Secret Classics

Автомобілі Bugatti випускали невеликими серіями, роблячи ставку на ексклюзивність, якість і увагу до деталей.

Чому ім'я Бугатті пережило свого засновника?

Етторе Бугатті помер у 1947 році у віці 65 років, але його ім'я назавжди залишилося в історії автомобілебудування. У 2000 році його включили до Automotive Hall of Fame.

Сьогодні Bugatti відома своїми гіперкарами, однак філософія бренду бере початок саме від його засновника – поєднувати технічну досконалість із красою та створювати автомобілі, які стають справжніми легендами.