Яким був шлях Етторе Бугатті та як йому вдалося перетворити власне ім'я на символ розкоші й швидкості – розкаже 24 Канал.
Як мистецтво привело Бугатті до автомобілів?
Етторе Бугатті народився у творчій родині: його батько Карло був дизайнером меблів і ювеліром, а брат Рембрандт – скульптором. Та Етторе захоплювали не мистецькі форми, а механізми.
У 17 років він почав працювати на фабриці Prinetti & Stucchi, а вже за рік створив власний моторизований трицикл. Згодом працював із кількома автовиробниками, зокрема De Dietrich і Deutz.
Як Бугатті створив власну марку у 28 років?
У 1908 році Бугатті створив автомобіль, який став основою його майбутньої компанії. Наприкінці 1909-го він перебрався до Мольсайма, де вже у 1910 році запустив власне виробництво. Етторе прагнув поєднати у своїх машинах:Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
- швидкість,
- легкість,
- технічну досконалість,
- красу.
Для розвитку виробництва він також продавав ліцензії на свої розробки. Однією з найуспішніших став малий Bébé, створений для Peugeot.
Етторе Бугатті / Фото Italian Traditions
Чому саме перегони зробили Bugatti легендою?
Важливу роль у популярності марки відіграли автоперегони. Особливо прославився Bugatti Type 35 – легкий і потужний автомобіль, який здобув тисячі перемог на трасах у 1920 – 1930-х роках. Успіхи в автоспорті зробили Bugatti відомим далеко за межами Франції.
У 1920 – 1930-х роках Бугатті створював не лише спортивні машини, а й розкішні автомобілі. Серед найвідоміших – Type 41 Royale, створений для найбагатших клієнтів.
Type 41 Royale / Фото Secret Classics
Автомобілі Bugatti випускали невеликими серіями, роблячи ставку на ексклюзивність, якість і увагу до деталей.
Чому ім'я Бугатті пережило свого засновника?
Етторе Бугатті помер у 1947 році у віці 65 років, але його ім'я назавжди залишилося в історії автомобілебудування. У 2000 році його включили до Automotive Hall of Fame.
Сьогодні Bugatti відома своїми гіперкарами, однак філософія бренду бере початок саме від його засновника – поєднувати технічну досконалість із красою та створювати автомобілі, які стають справжніми легендами.