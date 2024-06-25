Україна офіційно стала на крок ближчою до вступу в ЄС: представлено переговорні рамки

Україна та ЄС офіційно почали переговори про вступ. Так, представили переговорні рамки щодо приєднання нашої країни до Євросоюзу.

Раніше в ЄС наголошували, що старт переговорів – це дуже хороша новина для українського, молдавського народів і всього ЄС. Однак попереду нашу країну чекає непростий шлях, але сповнений можливостей, передає 24 Канал.

До теми Історичний день: в Люксембурзі стартують перемовини щодо вступу України до ЄС

Що відомо про переговорні рамки

Міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб у промові наголосила, що початок переговорів про вступ України до ЄС – це дійсно історичний крок, який є важливим для всього Союзу. Вона наголосила, що Україна стала важливим партнером ще у 2009 році, а від 2022 року – почала стрімко працювати над євроінтеграцією.

Україна провела чимало реформ, й у грудні 2023 року Рад Європи вирішила розпочати переговори про вступ України й Молдови до ЄС. У березні 2024 року були схвалені загальні рамки переговорів щодо приєднання України.

Відтак, говорячи про переговорні рамки, в ЄС наголошують, що Україні потрібно буде повністю прийняти та продовжити впровадження реформ у сферах верховенства права та основних прав, зміцнення демократичних інститутів та реформи державного управління, а також економічних критеріїв.

Особливу увагу слід приділити судовій реформі, боротьбі з корупцією, а також захисту та недискримінаційному поводженню з особами, які належать до національних меншин,

– наголосили в ЄС.

Окрім того, в ЄС також наголосили, що забезпечення внутрішньої безпеки вимагає ефективної співпраці правоохоронних органів з органами влади держав-членів. Лябіб також наголосила, що Україна має продовжувати боротися з дезінформацією, відповідно до свого проєвропейського стратегічного вибору.

Переговори про вступ, які ми відкриваємо сьогодні, будуть суворими та вимогливими. З рішучістю та відданістю ми впевнені у вашій здатності довести все до успішного завершення. Ми підтримаємо Україну та Молдову у зусиллях що євроінтеграції та з нетерпінням чекаємо, коли зможемо привітати вас як повноправного члена Європейського Союзу,

– додала міністерка.

Загалом, члени ЄС під час оголошення про завершення переговорів про вступ України спиратимуться на Acquis communautaire – правову систему ЄС, а також братимуть до уваги рівень готовності нашої держави до членства.