Заклали символічну капсулу: в Житомирі розпочали будівництво сміттєпереробного заводу

В Житомирі розпочали будівництво сміттєпереробного заводу. Символічну капсулу заклали у щойно зведені конструкції майбутнього цеху.

Вже за місяць туди доставлять хорватське обладнання для переробки сміття. Там сортуватимуть сміття, перероблятимуть у компост, вироблятимуть RDF-паливо.

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Потужності заводу здатні охопити 80% від усіх відходів у Житомирської громади. Керівник ТОВ "Грін Бін Україна" Євген Барах розповів, що загалом розраховують на переробку понад 51 тисяч кубометрів сміття на рік – за проєктною потужністю і роботою у 2 зміни.

Далі дивитимемось, як завантажуватиметься завод. Загалом завдання поставили так, щоб забезпечити переробку сміття як і міста, так і Житомирського району,

– наголосив Барах.

Будівництво заводу дозволить не лише переробляти сміття, а й підвищувати енергетичну незалежність Житомира.

Як запевнили у міськраді, продукти переробки поставлятимуть на міські ТЕЦ, як альтернативу природному газу.

"Підготовлений РДФ – це висококалорійне паливо і його можна спалювати. 35 тисяч тонн РДФ, які вироблятимуть на заводі, приблизно 18 мільйонів кубів газу – це 30% потреби нашого "Житомиртеплокомуенерго", – відзначив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

Майбутній завод з переробки сміття – це понад 150 нових робочих місць. На повну потужність підприємство планують запустити на початку 2022 року.

У Житомирі будують сміттєпереробний завод: дивіться сюжет