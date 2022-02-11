Першу дозу COVID-вакцини минулої доби отримала майже 21 тисяча українців
11 лютого 2022 , 08:52Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
За добу 10 лютого в Україні 72 255 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 20 826 людей.
Тоді як другу дозу – 30 641 людина, додаткову – 469 людей. Натомість бустерною дозою щепили 20 319 людей.
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Щеплення проводилось 1 016 мобільними бригадами з імунізації, 3 205 пунктами щеплення та 426 центрами вакцинації населення.
Використовували такі препарати:
- Pfizer (Comirnaty) – 54 016 щеплень,
- Sinovac (CoronaVac) – 13 096,
- Moderna – 4 241,
- AstraZeneca – 902.
Аналітики вважають, що для України у 2022 році основним способом отримання імунітету проти коронавірусу буде не вакцинація, а природне перенесення хвороби.
Загальні темпи вакцинації
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 541 413 людей, з них:
- отримали першу дозу – 15 541 411 людей;
- дві дози – 14 900 578 людей;
- додаткову – 22 628 людей;
- бустерну дозу – 532 850 людей.
Загалом провели 30 997 467 щеплень.