Шукала пригод, а знайшла нового друга: одеситка прихистила собаку, який долучився до її подорожі

Під час проходження маршруту Camino Podolico одеситка Вікторія несподівано знайшла нового чотирилапого друга. До неї прибився молодий пес, який спочатку просто йшов поруч, але з кожним кілометром усе більше прив'язувався до дівчини. Згодом стало зрозуміло, що залишити його на дорозі вона вже не зможе.

Свою історію пригод Вікторія Шестопал висвітлювала в мережі Threads. Там вона знайшла море підтримки й захоплених коментарів.

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Що відомо про собаку на шляху Camino Podolico?

За словами Вікторії, тваринка була у занедбаному стані – песик мав бліх, кліщів і глистів, а також боявся палиці, що могло свідчити про жорстоке поводження в минулому.

Собака був дуже голодним, не знав базових команд і постійно шукав уваги людей. Дівчина вирішила забрати собаку до Одеси та знайти для нього люблячу родину. Вона назвала його Каєм. Проте виникла проблема з дорогою додому: з Кам'янця-Подільського не було прямого потяга до Одеси, а перевезення великого собаки викликало труднощі.

Історія, якою Вікторія поділилася у соцмережах, швидко набула розголосу. Небайдужі люди почали пропонувати допомогу, а згодом знайшовся водій, який погодився довезти дівчину з собакою до Хмельницького.

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Після огляду у ветеринарній клініці Кай отримав необхідну обробку від паразитів, перші щеплення та ветеринарний паспорт. Лікарі оцінили його вік приблизно у 2 роки.

За словами Вікторії, пес виявився надзвичайно спокійним і слухняним: швидко звик до повідця, без проблем переніс огляд і добре ладнає з іншими тваринами. Через рекомендації ветеринара дівчині довелося скоротити останній етап свого маршруту Camino Podolico, адже після процедур Каєві не можна було долати десятки кілометрів пішки.

Проте це не завадило успішно дістатися до Одеси. Подорож потягом також минула без серйозних труднощів. Хоча пухнастик спочатку нервував і боявся вагона, згодом заспокоївся та майже всю дорогу проспав. Після переїзду до Одеси Кай швидко адаптувався до нового життя.

Уже під час перших прогулянок він поводився дуже дружелюбно, охоче знайомився з іншими собаками та уникав конфліктів.



Пес Кай на прогулянці / Фото зі сторінки Вікторії

За словами Вікторії, чотирилапий не проявляє агресії та навіть без повідця не відходить далеко від господині. Тепер вона активно ділиться їхніми вже спільними пригодами.

До речі, раніше ми розповідали ще одну цікаву історію, яка привернула увагу мережі. На відео, знятому в Києві, собака переходить дорогу з гламурною рожевою сумочкою в зубах. Як виявилося, такі амплуа для песині далеко не нові.