Найвідоміша кішка світу досі не отримала спадщину модельєра Лагерфельда: справу передали до суду

Минуло вже понад шість років після смерті легендарного модельєра Карла Лагерфельда, однак його улюблениця – бірманська кішка Шупетт – досі не отримала коштів, які дизайнер планував залишити їй для безтурботного життя. Попри численні заяви кутюр'є про бажання забезпечити свою вихованку після власної смерті, питання спадщини залишається невирішеним через юридичні труднощі.

Про це йдеться в матеріалі Independent.

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Що відомо про спадок кішки легендарного модельєра?

Доглядальниця Шупетт Франсуаза Какот, яка свого часу працювала в будинку Лагерфельда, нині самостійно оплачує всі витрати на утримання кішки.

За її словами, від спадщини, яку модельєр хотів залишити улюблениці, поки що не вдалося отримати жодного євро. Жінка зізналася, що через складну ситуацію була змушена звернутися до юристів і розпочати судові процедури, аби домогтися виконання волі покійного дизайнера.

Основною перешкодою стало французьке законодавство, яке не дозволяє тваринам напряму отримувати спадщину.

Наразі Шупетт проживає в Парижі під опікою Какот. Попри відсутність доступу до коштів, жінка намагається підтримувати для кішки звичний рівень життя. Вона зазначає, що працює неповний робочий день, щоб забезпечити вихованці належний догляд, увагу та комфорт.

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Шупетт з'явилася в житті Карла Лагерфельда у 2011 році й дуже швидко стала не просто домашньою твариною, а справжньою музою модельєра. Кішка регулярно брала участь у фотосесіях, рекламних кампаніях і знімалася для обкладинок модних журналів.

Вона також має власні сторінки у соцмережах, які й досі користуються популярністю серед шанувальників моди та тварин.

Сам Лагерфельд неодноразово наголошував на особливому місці Шупетт у своєму житті. Він навіть жартував, що якби закон дозволяв, то одружився б із нею. Дизайнер називав кішку центром свого світу та стверджував, що вона допомогла йому стати м'якшою людиною.

За інформацією західної преси, для забезпечення життя Шупетт після смерті власника могло бути передбачено близько 1,5 мільйона доларів. Водночас загальна вартість спадщини Лагерфельда оцінювалася приблизно у 300 мільйонів фунтів стерлінгів.

Однак ситуацію ускладнюють не лише особливості французького права, а й багаторічні суперечки навколо заповіту модельєра. Відомо, що в останній версії заповіту Лагерфельд залишив значну частину майна своєму найближчому оточенню, серед яких були особистий асистент, хрещеник, друзі та сама Шупетт.

Проте останніми роками документ став предметом юридичних спорів, а у 2025 році його оскаржив невідомий позивач. Унаслідок цього частина спадщини потенційно може бути перерозподілена між родичами дизайнера.

Поки тривають судові розгляди, майбутнє коштів, призначених для Шупетт, залишається невизначеним. Однак доглядальниця кішки наполягає: Карл Лагерфельд чітко висловлював бажання, щоб його улюблениця ні в чому не мала потреби, і саме ця воля має бути виконана.

Сьогодні Шупетт продовжує жити життям справжньої знаменитості. За часів Лагерфельда вона харчувалася вишуканими стравами, подорожувала приватними літаками та навіть мала власний персонал.

Попри всі юридичні труднощі, її опікунка прагне зберегти для кішки той рівень комфорту, до якого вона звикла за життя свого знаменитого господаря.

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