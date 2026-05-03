"Кот, которого всегда слепит солнышко": известный блогер поделился историей своего незрячего любимца

Влиятельный человек из Киева Игорь Донских часто поднимает в своем блоге остросоциальные темы, в частности, вопрос иклюзии. А недавно он приютил рыжего котика. Любимец Игоря Андрюша – незрячий, однако когда люди узнают о жизни пушистика, его умениях и освоенных трюках – слезы быстро сменяются на улыбку.

Историю четверолапого Игорь активно транслирует в соцсетях. В комментарии для 24 Канала блогер поделился тем, как пушистик изменил его жизнь, и как они совместными усилиями меняют представление общества об инклюзии. Сам Андрюша даже имеет собственную страницу в Instagram.

Как Андрюша нашел новый дом?

Игорь признался, что он с детства был котолюбом. Хотя более десяти лет в его семье жил мопс Жорик, первым его животным стала кошка Ляля, с которой он провел около 15 лет.

После потери любимцев он долго не решался заводить новых животных, тем более в условиях войны. Но со временем понял: в приютах много котов, которые нуждаются в доме, и настал момент перемен.

Интересно, что все произошло неожиданно – в приют он ехал за другой кошкой. Однако настоящий "метч" состоялся с Андрюшей в тот же миг, когда он взял его на руки. Кот сразу прижался к нему – и тогда стало понятно, что оставить его там уже невозможно.



После этого момента у Игоря исчезли все сомнения относительно своего любимца

В тот день Игорь попал на экскурсию в приют, точнее, кошачьего пансионата "ЩасСпаса", где коты живут в просторном трехэтажном доме с обустроенными комнатами – почти как в квартире с мебелью и игровыми зонами. Во время знакомства с животными его внимание привлек рыжий кот, который спал на солнце.

Он проснулся и потянулся мордочкой ко мне. Я подумал, что он просто жмурится от солнышка, а оказалось – незрячий,

– рассказал Игорь.

С той кошкой, за которой он приехал, контакта не возникло. Когда же он вернулся еще раз осмотреть всех, Андрюша уже подошел к нему сам – и этого хватило, чтобы понять: это его кот.

Кот Андрюша и его владелец

Имя для пушистика блоггер выбирал среди украинских вариантов, пока он не посмотрел на него и не почувствовал, что это именно Андрюша.

Какие особенности воспитания котика?

На своей странице Игорь часто говорит об инклюзии, и опыт с Андрюшей только усилил его убеждение о том, что люди и животные с инвалидностью живут полноценно, а ограничения – скорее в нашем восприятии.

Кот очень быстро адаптировался к новому пространству – буквально за несколько десятков минут. "Мой робот-пылесос дольше сканировал пространство", – пошутил блогер.

Будни с пушистиком

По характеру Андрюша смелый и одновременно нежный. Благодаря ему владелец понял, что страх часто связан с тем, что мы видим: когда нет визуальных раздражителей и есть доверие – страх сразу исчезает.

Это особенно проявилось во время первого купания: он ожидал агрессии, даже подготовился к этому, но кот вел себя спокойно, просто доверяя.

Положительные изменения от нового тандема почувствовал и сам хозяин. Он, кстати, любит называть любимца котиком, которого всегда слепит солнышко.

Теперь меня дома ждут – и я реально спешу домой,

– признался Игорь.

Хотя это не заменяет отношений с партнером, но дает ощущение заботы. Также улучшился сон и уменьшилась тревожность – кот спит рядом с ним всю ночь.

Как реагирует окружение на Андрюшу и готово ли общество к инклюзии?

Игорь рассказал, что сразу же попросил всех не жалеть Андрюшу, ведь жалость не равна принятию.

Я показываю, что он умеет, как он живет, все его трюки – люди очень быстро сменили слезы на улыбку,

– подчеркнул блогер.

Интерес к коту, признался Игорь, большой – даже появился его собственный аккаунт, и сообщений настолько много, что владелец не успевает отвечать. В то же время, по его мнению, полностью готовым к инклюзии не бывает никто и никогда – этому нужно учиться.

Страница Андрюши в Instagram освещает темы инклюзии

"Нас не учили этому, но нам точно стоит учиться принимать разные реальности разных людей и животных. Особенно сейчас. Нам всем не хватает знаний и практики толерантности. И как раз это мы с Андрюшей хотим менять – собственным опытом", – резюмировал Игорь.

Как заботиться о котах с нарушением зрения?

Ветеринарный врач Елена Кузнецова для UAnimals прежде всего объяснила, что в целом на зрение животных могут влиять различные факторы: проблемы с глазами, веками, слезными железами, нервами или даже строением черепа. Причины бывают врожденные, травматические или связанные с инфекциями.

Например, некоторые породы имеют склонность к проблемам из-за особого строения, а травмы (царапины, укусы, посторонние предметы) – одна из самых частых причин обращений к ветеринару. Также опасны инфекции, которые могут повреждать структуры глаза или даже приводить к потере зрения.

Врач советует обустраивать пространство так, чтобы оно было понятным и безопасным: все вещи должны оставаться на своих местах, а путь к еде, воде и месту отдыха – без препятствий. Чтобы лучше понять потребности животного, она предлагает представить себя на его месте – с закрытыми глазами.

Хотя другие органы чувств частично компенсируют потерю зрения, владельцы не должны полагаться только на это – важно поддерживать комфорт и качество жизни питомца.