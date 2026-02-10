На сфинксах мир клином не сошелся: 5 пород кошек, связанных с Египтом

Египетские породы кошек считают одними из древнейших в мире. Именно Египет вместе с регионом Плодородного полумесяца на Ближнем Востоке является местом, где впервые произошло одомашнивание кошек. Предками современных домашних кошек были небольшие дикие кошки, которые обитали на территории Египта примерно с 1500 года до нашей эры.

О породах кошек, связанных с Египтом рассказывает The Spruce Pets, одновременно развенчивая мифы, глубоко укоренившиеся в сознании людей при упоминании о котах и Египте.

Какую роль коты играли в Древнем Египте?

Археологические и письменные источники свидетельствуют, что коты были частью египетской цивилизации более трех тысяч лет. Они выполняли практическую функцию, в частности охраняли зерновые запасы от грызунов и уничтожали ядовитых змей вблизи домов.

В то же время коты имели сакральное значение. Египтяне считали их священными животными, относились с большим почетом и роскошью. Домашних любимцев украшали золотыми ошейниками и драгоценностями, особенно в семьях знати. После смерти котов мумифицировали и хоронили в гробницах. Богиня Бастет, которую изображали в виде женщины с кошачьей головой или кошки, часто появляется в искусстве и религиозных памятниках Древнего Египта.

Какие кошачьи породы действительно происходят из Египта, а в каких случаях все не так однозначно?

Хотя многие современные породы считают "египетскими", на самом деле лишь немногие из них имеют прямое происхождение из этой страны.

Египетская мау

Несмотря на отсутствие письменных источников о происхождении этой породы, большинство исследователей соглашается, что она имеет очень древние корни и происходит от уличных кошек Египта. Древние фрески и рисунки демонстрируют пятнистых котов с характерными "приподнятыми" глазами и полосатым хвостом – чертами, присущими современной египетской мау.

Как выглядит кот породы египетская мау: смотрите видео

Основные характеристики:

вес: 3 – 6,5 килограммов;

длина тела: до 40 сантиметров;

характер: активная, игривая, преданная, внимательная, ласковая, но независимая;

шерсть: короткая или средней длины;

окрас: серебристый, бронзовый или дымчатый с темными пятнами;

глаза: зеленые;

продолжительность жизни: 12 – 15 лет.

Чаузи

Чаузи – это крупная или средняя по размеру гибридная порода, создана путем скрещивания домашних котов с джунглевым котом, которого почитали еще в Древнем Египте. Хотя сама порода сформировалась в США в 1990-х годах, ее генетические корни напрямую связаны с Египтом. Для селекции использовали абиссинских котов и короткошерстных домашних котов.



Кошка породы чаузи / Фото Depositphotos

Основные характеристики:

вес: 7 – 11 килограммов;

длина: около 50 – 56 сантиметров;

характер: общительный, энергичный, игривый, привязан к людям;

шерсть: короткая или средняя, с густым подшерстком;

окрас: тикированный таби, черный или "гризли";

глаза: любого цвета;

продолжительность жизни: 15 – 20 лет.

Кстати, The Past утверждает, что религиозные образы котов в Древнем Египте появились еще в период Среднего царства. Их использовали как обереговые символы на так называемых "магических ножах" или жезлах. В традиционных иероглифических позах кот олицетворял защиту, ведь был способен уничтожать змей и скорпионов. Ему также приписывали магическое влияние на урожайность: по толкованию снов времен Нового царства, увидеть большого кота означало хороший урожай.

Абиссинская кошка

Абиссинская порода является одной из древнейших, но ее часто ошибочно считают египетской из-за сходства с котами на древних иероглифах. Однако современные генетические исследования указывают, что ее корни, вероятно, происходят с побережья Индийского океана и в Юго-Восточной Азии.

Название породы уходит в XIX век, когда британские заводчики представили таких кошек на выставках, утверждая, что они были привезены из Абиссинии (современная Эфиопия).



Аббиссинская кошка / Фото Oscar Silva

Основные характеристики:

вес: до 5,5 килограммов;

длина: до 70 сантиметров;

характер: активный, любознательный, дружественный, игривый;

шерсть: короткая;

окрас: рыжеватый, голубой, коричневый, коричный, палевый коричный палевый;

глаза: зеленые или золотистые;

продолжительность жизни: до 15 лет.

Саванна

Саванны производят впечатление "египетских" котов благодаря пятнистой шерсти, но на самом деле породу вывели в США в 1980-х годах. Она появилась в результате скрещивания домашних котов с сервалами – африканскими дикими кошками.

Эти коты отличаются высоким ростом, длинной шеей, большими ушами и требуют значительной физической активности и умственных нагрузок.



Кот породы Саванна / Фото Freepik

Основные характеристики:

вес: 5,5 – 11 килограммов;

длина: до 56 сантиметров;

характер: социальный, умный, хорошо поддается обучению;

шерсть: короткая или средняя;

окрас: пятнистый, дымчатый, таби;

Глаза: янтарные или зеленые;

Продолжительность жизни: до 20 лет.

Сфинкс

Из-за внешнего сходства с древними изображениями котов многие считают, что сфинкс происходит из Египта. На самом же деле его родина – Канада. Путаница также возникает из-за ассоциации с мифическим сфинксом, которого египтяне считали охранником царской власти.

Сфинксы почти не имеют шерсти, их кожа покрыта тонким пушком и на ощупь напоминает замшу. Они не линяют, но нуждаются в регулярном купании для поддержания здоровья кожи.



Сфинкс / Фото Unsplash

Основные характеристики:

вес: до 5,5 килограммов;

длина: 33 – 38 сантиметров;

характер: ласковый, игривый, общительный, энергичный;

шерсть: практически отсутствует;

окрас: любой;

глаза: любого цвета;

продолжительность жизни: 8 – 14 лет.

