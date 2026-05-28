В Китае создали ИИ-ошейник, который переводит язык домашних питомцев

Китайский стартап презентовал "умный" ошейник с искусственным интеллектом для кошек и собак. Он якобы способен переводить звуки животных в человеческую речь.

Разработчики заявляют о точности работы системы на уровне 95% и даже возможность "обратного перевода" – с человеческого языка в звуки, понятные домашним любимцам. Об этом заявили на странице Аiemerges.

Как работает этот ошейник?

Китайский стартап PettiChat из города Ханчжоу представил необычный гаджет для домашних животных – "умный" ошейник с искусственным интеллектом, который якобы способен переводить лай собак и мяуканье котов в полноценные человеческие предложения.

По словам разработчиков, устройство анализирует звуки, поведение и эмоциональное состояние животного, после чего генерирует текстовый "перевод" для владельца. В компании также утверждают, что гаджет может выполнять и обратную функцию – трансформировать человеческую речь в звуки, которые якобы понятны домашним любимцам.

Новинка быстро стала вирусной в соцсетях. Пользователи активно обсуждают возможность "общения" с животными и шутят о том, что теперь наконец смогут узнать, что на самом деле думают их коты и собаки.

За короткое время компания получила более 10 тысяч предварительных заказов на гаджет. Стоимость устройства составляет 799 юаней, что примерно равно 118 долларам.

В PettiChat заявляют, что устройство оснащено микрофонами, датчиками движения и системой искусственного интеллекта на базе модели Qwen от Alibaba Cloud. Разработчики утверждают, что алгоритмы обучали на миллионах образцов звуков домашних животных. Благодаря этому система якобы способна анализировать не только сами звуки, но и эмоции, поведенческие сигналы и реакции животного.

В компании объясняют, что гаджет может определять:

радость и возбуждение;

тревогу или страх;

голод;

проявления привязанности к хозяину;

эмоциональный дискомфорт.

По словам разработчиков, именно комплексный анализ поведения и звуков позволяет достичь заявленной точности в 95%.

Действительно ли такая технология возможна?

Несмотря на популярность новинки, в сети быстро появилась волна скепсиса. Пользователи обратили внимание, что компания не обнародовала никаких независимых исследований, рецензируемых научных материалов или технических доказательств, которые бы подтверждали эффективность работы системы.

Критики также отмечают, что коммуникация животных значительно сложнее, чем набор отдельных звуков. Собаки и кошки активно используют язык тела, жесты, позы, движения и реагируют на контекст ситуации, поэтому интерпретация их эмоций остается сложной задачей даже для современного искусственного интеллекта.

Ветеринарка и эксперт по поведению животных доктор Лесли Синн объясняет, что люди часто неправильно трактуют сигналы домашних любимцев. По ее словам, основой коммуникации собак и кошек является именно язык тела, а не звуки.

Люди очень плохо распознают язык тела собак,

– отметила она.

Специалист также отметила, что животные используют комплекс сигналов – позы, движения, жесты и вокализацию – поэтому "буквальный перевод" их языка значительно сложнее, чем это часто показывают технологические стартапы.

В соцсетях пользователи также начали активно шутить над громкими заявлениями компании. Один из самых популярных комментариев звучал так: "ИИ в интернете людей едва понимает, а теперь уже и котов?". Другой пользователь написал, что перевод его кота, вероятно, состоял бы только из фразы: "Оставь меня в покое".

Часть комментаторов назвала проект или "революционной технологией", или "очень умным маркетингом".

Что известно еще о подобных проектах?

Искусственный интеллект открывает новые возможности для исследования коммуникации животных и уже помогает ученым анализировать их звуки и поведенческие сигналы. Исследователи работают над алгоритмами, которые могут определять эмоциональное состояние животного и распознавать отдельные типы сигналов.

Одним из самых известных проектов в этой сфере является инициатива Earth Species Project, которая создает модели искусственного интеллекта для анализа вокализаций животных. Их алгоритм NatureLM способен определять, находится ли животное в стрессе, или, наоборот, играет или чувствует себя спокойно.

К исследованиям также присоединяются крупные технологические компании. В частности, китайская Baidu подала патент на систему, которая должна анализировать звуки, поведение и физиологическое состояние животных для "перевода" их сигналов в человеческий язык.

Отдельные проекты уже демонстрируют первые результаты: специалисты DeepMind работают над анализом коммуникации дельфинов и изучают структуру их звуковых сигналов. В то же время эксперты отмечают, что животные не имеют языка в человеческом понимании, а их коммуникация базируется преимущественно на эмоциях, поведении и контексте.

Ученые считают, что современные технологии могут помочь людям лучше понимать домашних любимцев и диких животных, однако до создания полноценного "переводчика" еще очень далеко. По прогнозам некоторых исследователей, серьезный прорыв в этой сфере может произойти уже в ближайшие несколько лет.