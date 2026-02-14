Как уберечь домашних любимцев от стресса во время войны: эксперты дали неочевидные советы

Военная реальность нашего времени пагубно влияет не только на людей. От постоянного стресса из-за взрывов, выстрелов, сирен и других громких звуков и не только наши домашние любимцы могут испытать ПТСР и получить проблемы со здоровьем.

Больше о том, насколько пагубно стресс действует на четвероногих, рассказывают эксперты из Ynet Global. Специалисты советуют разобраться с причинами тревожного состояния любимцев и как можно скорее помочь им справиться с переживаниями.

Как уберечь здоровье любимцев во время войны?

Ветеринарный врач Хилик Маром делится практическими советами, как помочь собакам и котам пережить эти трудные времена.

Прежде всего, необходимо сохранять собственное спокойствие, ведь хвостатые очень точно считывают ваши эмоции. Если вы паникуете, суетитесь или громко говорите – собака или кот автоматически чувствуют опасность еще сильнее. Зато ласковый голос, нежные поглаживания и любимые лакомства помогут снизить тревогу.

В то же время, как отмечают кандидат ветеринарных наук Александр Айшпур и глава Ассоциации взаимопонимания людей и животных Оксана Галан из-за войны мы вынуждены нарушать пять основных свобод животных. Это тот базовый минимум, который обеспечивает их нормальное поведение и психологический комфорт.

Реалии войны такие, что часто наши животные не могут качественно спать и есть, нормально отдыхать, прятаться от негатива, вовремя гулять и тому подобное. В дополнение к этому животное переживает регулярно сильный стресс. И поэтому задача владельца позаботиться в имеющихся условиях о здоровье своего любимца и обеспечить, что возможно,

– отметила Оксана Галан.

Стоит учитывать и то, что кот или собака – полноправный член семьи. Оставлять их одних во время тревоги опасно и усиливает стресс. Поэтому их обязательно следует брать с собой в укрытие, одновременно по возможности прихватите для хвостатых воду, корм, любимую игрушку или одеяло.

Подготовьте "экстренный набор для любимца": складной поильник, бутылку воды, порцию корма и знакомый предмет (одеяло, игрушку), который пахнет домом.

А в самом убежище эксперты рекомендуют выделить для животного уютный уголок: положите его лежанку, миску с водой и едой, игрушку. Это не избалованность, а психологическая поддержка, которая помогает животному быстрее успокоиться.

Особое внимание стоит обратить на состояние котов, ведь они часто прячутся в самых отдаленных местах дома во время стресса. Поэтому заранее подготовьте безопасные, легкодоступные тайники. Держите рядом ошейник и шлейку (даже если кот их не носит ежедневно), переноску с двумя отверстиями (сверху и спереди) и портативный лоток.

Оставляйте переноску открытой дома с лакомствами, мягкой подстилкой или игрушками – пусть кот воспринимает ее как безопасное место. Во время тревоги быстро, но осторожно забирайте кота в переноску. В хранилище ставьте ее в тихий угол, желательно повышенный (коты чувствуют себя безопаснее, когда видят сверху). Частично накройте переноску легкой тканью, чтобы уменьшить свет и шум.

Больше о способах помочь стресса у питомцев можете узнать из объяснений от Petshouse.ua: смотрите видео

Если сирены воздушной тревоги, взрывы или другие громкие звуки раздаются часто – периодически заносите животное в укрытие в спокойное время. Пусть пространство станет знакомым и безопасным. Кстати, маленьких животных (хомяков, морских свинок, птиц) также лучше держать в переноске внутри убежища. Крупных животных держите на поводке, но не на руках, потому что напуганный любимец может вырваться и убежать.

Специалисты говорят и о том, чтобы научиться распознавать стрессовое состояние своих любимцев. Длительное прятание, отказ от еды, дрожь, чрезмерное нытье или агрессия – это сигналы тревоги. Действуйте мягко: медленные движения, тихий голос, минимум объятий. Дайте животному пространство и время.

А доверие между вами и четвероногими стоит строить заранее. Если собака или кот привык к переноске, поводка, прикосновений и спокойно реагирует на ваши действия, то в экстренной ситуации с ним будет гораздо легче. Животное, которое доверяет хозяину, имеет внутренний ресурс "ждать, пока все наладится". Если же отношения были построены на страхе или жесткости – стресс будет сильнее.

На что еще стоит обратить внимание владельцам хвостатых?