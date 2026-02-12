Как определить, что кот вас уважает: эксперты назвали 7 неочевидных признаков
- Ветеринары определили 7 признаков, указывающих на доверие и уважение кота к человеку.
- Фелинолог Соня Вонс предостерегает от наказания котов, рекомендует спокойно останавливать нежелательные действия и находить причины агрессии.
Коты могут казаться независимыми, но на самом деле они умеют тонко показывать доверие и уважение к человеку. Ветеринары назвали семь главных сигналов, которые свидетельствуют, что пушистик признает вас "своим".
Среди них – медленное моргание, сон рядом и даже "уход" за человеком. Об этом в комментарии Parade Pets рассказала Амбика Вайд Сидху, ветеринарный консультант.
Смотрите также Ваш кот вас безгранично любит: вот 7 простых жестов, которые на это указывают
Как узнать, уважает ли кот вас?
- Медленное моргание ("кошачий поцелуй"). Когда кот смотрит на вас и медленно закрывает глаза – это знак спокойствия и доверия. В природе животные не закрывают их рядом с тем, кого боятся, поэтому такой жест означает, что вами безопасно.
- Кот выбирает быть рядом. Если любимец просто лежит рядом, сидит возле вас или ходит следом без потребности в еде – это добровольная компания. Коты не тратят энергию на тех, кому не доверяют, поэтому такое поведение является знаком уважения.
- Спит возле вас или на вас. Сон – самое уязвимое состояние для животного. Если кот засыпает рядом или на хозяине, он чувствует полную безопасность и доверяет вам настолько, что позволяет себе расслабиться.
- Реагирует на ваш голос и интонацию. Кот может не выполнять команды как собака, но если он поворачивает голову, подходит или меняет поведение на ваш голос – это знак, что он вас признает и обращает внимание на ваши сигналы.
- Ухаживает за вами (лижет руки, волосы). Вылизывание – социальное поведение между "своими". Так коты ухаживают за членами своей группы. Если любимец лижет вас, он включает вас в свой "кошачий круг".
- Показывает живот. Живот – самая уязвимая часть тела. Если кот переворачивается на спину рядом с вами, это означает, что он не чувствует угрозы. Это не всегда приглашение гладить, но почти всегда является знаком доверия.
Отдельно стоит выделить один из главных признаков – кот не проявляет агрессии и не доминирует. Четвероногий, который уважает хозяина, спокойный рядом с ним: не шипит, не нападает без причины, не пытается "вытеснить" вас. Уравновешенное поведение – показатель доверия и комфорта.
Однако часто коты могут заигрываться и кусать своих хозяев. Это не всегда является признаком неуважения к вам. Однако действия хозяев после укусов могут быть определяющими относительно дальнейшего кошачьего доверия.
В частности, фелинолог Соня Вонс считает, что категорически запрещено наказывать кота криком, избиением, прижиманием к полу, подниманием за холку, тыканьем по носу.
Иным образом вы просто разрушите свои взаимоотношения с котиком. Если вам это и поможет, то ненадолго – только потому, что котик вас боится. Если есть возможность, тогда просто спокойно, безэмоционально остановить нежелательное действие. Переключить котика, предложить ему альтернативу. В более длинной перспективе найти корень проблемы, проработать и устранить его, – рассказывает "кошачий психолог"
Как действовать, если кот вас кусает: смотрите видео Сони Вонс
Если же ваш кот постоянно кусается и проявляет к вам агрессию, то причиной этого может служить несколько неочевидных вещей.