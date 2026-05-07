Почти всю жизнь прожил во время войны: как одесский кот Эней дремлет под звуки взрывов

Полномасштабная война кардинально изменила всю нашу жизнь, поведение, реакции и мысли. Постоянный стресс из-за российской атаки задел и наших домашних любимцев. Так, пятилетний мурлыка по имени Эней почти не знает жизни без войны, поэтому обстрелы и звуки взрывов он воспринимает довольно буднично и спокойно.

О том, как повлияла война на котика 24 Каналу рассказала его владелица, Анастасия.

Что известно об Энее?

Хозяйка пушистика поделилась историей того, как нашла малыша на OLX в Одессе. Тогда, говорит Анастасия, его отдавала очень приятная женщина за символические деньги.

Котик довольно проворный, поэтому трудностей с выбором имени не возникло – Эней подходил идеально. При этом, по словам владелицы, мурчик довольно нежный и любящий. Он стал напарником Анастасии в путешествиях и хорошо ведет себя в транспорте.

Сейчас Энею уже 5 лет, поэтому пожить спокойно до полномасштабного вторжения ему посчастливилось всего год.

"Он с самого начала не сильно реагировал на обстрелы, но их и не было настолько много тогда. Сейчас конечно он их слышит гораздо чаще, и я заметила, что он дергается только из-за очень близких прилетов, но при этом его первая реакция – это посмотреть на меня. Если я паникую, то он тоже начнет пугаться, но когда он видит, что я спокойна и не делаю резких движений, то он тоже успокаивается", – призналась Анастасия.

Как Эней реагирует на взрывы

Владелица Энея также отмечает, что коты вообще не любят суеты, ведь это их нервирует, поэтому изначально она выбрала соответствующую тактику поведения.

По ее словам, она даже не пытается специально успокаивать любимца – котик сам приходит к спокойствию, когда видит, что хозяйка ведет себя уравновешенно и не реагирует эмоционально.

Анастасия рассказывает, что после полномасштабного вторжения ей пришлось часто путешествовать по стране вместе с котом, ведь теперь оставлять его самого стало значительно тревожнее, даже несмотря на то, что к нему приходят ухаживать.



Котик часто путешествует с владелицей / Фото из архива Анастасии

По ее словам, у них всегда наготове переноска и поводок. Она советует заранее приучать животное к сумке или переноске, а также к поводку, и при необходимости подбирать различные варианты – если кот не воспринимает, например, пластиковую переноску. Ее кот Эней не любил такую и постоянно мяукал, зато хорошо чувствует себя в мягкой сумке для собак.

Она также отмечает, что не поддерживает идею нести животное на руках или оставлять его во время тревоги, поэтому советует позаботиться о комфорте в переноске заранее.

Кроме того, частые поездки помогли коту привыкнуть к новым местам и не бояться незнакомых помещений.

Пожалуй меня больше всего забавляет то, как он пытается заблокировать мой ноутбук или мышку, когда хочет, чтобы мы играли, а также его смешные позы для сна,

– поделилась Анастасия.

Эней радует свою владелицу забавными выкрутасами

Как домашние любимца реагируют на войну?

Ветеринарка Елена Литвинова и кинолог Виктория Печерица в комментарии для Общественного рассказали, как животные реагируют на обстрелы. По их словам, реакции зависят прежде всего от вида и индивидуальных особенностей: собаки часто становятся тревожными, больше лают и ищут контакт с хозяином; коты, наоборот, обычно прячутся или ищут тихое место рядом с человеком.

Грызуны могут забиваться в укрытие или становиться пугливыми, рыбы чувствительно реагируют на вибрации, а птицы – нервничают, громко кричат или даже выщипывают перья.

Животные, которые уже пережили боевые действия, могут реагировать на звуки особенно остро. Длительный стресс негативно влияет на здоровье животных: повышается уровень кортизола, что ослабляет иммунитет и может вызвать проблемы с пищеварением, сердечно-сосудистой системой, кожей и общим состоянием.

Среди типичных симптомов:

дрожь;

апатия;

изменения аппетита;

проблемы с туалетом;

чрезмерное вылизывание;

зуд.

Если любимец отказывается от еды или ведет себя необычно, стоит обратиться к специалисту.

Чем владельцы могут помочь своим животным?

Специалисты советуют заранее подготовить для любимца безопасное место – например, в ванной, под кроватью или в переноске, а также обязательно иметь адресник с контактами владельца.

Во время тревоги важно самому оставаться спокойным, ведь животные хорошо считывают эмоции человека. Дополнительно иногда можно включать телевизор или музыку, чтобы приглушить резкие звуки, а в случае сильного стресса – обратиться к ветеринару за советом по успокаивающим средствам.

Рекомендуется также подготовить "экстренный набор для любимца". Кстати, UAnimals запустила инициативу "Клуб спасателей животных", в рамках которой участники регулярно донатят для стабильной помощи животным по всей Украине. Это позволяет эффективнее планировать эвакуации, лечения и обеспечения кормом, в частности в регионах, пострадавших от боевых действий.