Опасность рядом: 5 игрушек, которые категорически нельзя покупать собаке

В силу природных инстинктов зверьки пытаются исследовать и грызть все, что попадает им под лапу и нос. Некоторые предметы в быту легко проглотить, что, в свою очередь, грозит кишечной непроходимостью.

Другие – вызывают отравление, порезы, ожоги и даже электротравмы. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Смотрите также Эти 5 продуктов ни за что нельзя класть в кормушки для птиц: навредите им

Какие игрушки являются самыми опасными?

1. Мелкие мячики

Маленькие мячи легко застревают в горле, особенно во время активной игры, и могут перекрыть дыхательные пути.

2. Дешевые резиновые игрушки

Низкокачественная резина быстро ломается, а обломки животное может проглотить, что грозит кишечной непроходимостью.

3. Игрушки с мелкими деталями

Пуговицы, колокольчики или декоративные элементы легко отрываются и могут вызвать удушье или травмы желудка.

4. Самодельные игрушки из ниток, лент или пекетов

Нитки или шнуры животные часто глотают, что может привести к серьезным проблемам с кишечником и даже операции. Пакеты могут вызвать удушье, а фольга – внутренние порезы в кишечнике. Ни в коем случае не играйте такими вещами с котами и собаками.

5. Мягкие игрушки с наполнителем

Если швы расходятся, питомец может проглотить наполнитель, что опасно для пищеварительной системы. Нитки и мишуру животные и вовсе не могут выплюнуть из-за особого строения языка.

Кинолог Антея также замечает, что выбор игрушек для собаки напрямую зависит от ее возраста, развития и физиологии.

По ее словам, неправильный размер или жесткость игрушки могут представлять опасность для здоровья животного – от повреждения зубов до риска удушья или проблем с пищеварением. Именно поэтому владельцам важно регулярно обновлять игрушки вместе с возрастом любимца.

То, что подходит маленькому щенку, нельзя давать подростку или взрослому псу. Со временем игрушки нужно заменять на большие и прочные, ведь маленькие мячики или косточки могут перекрыть дыхательные пути. Кроме того, игрушки для щенков делают из мягких материалов: подросток или взрослая собака легко может их разорвать, проглотить куски или травмироваться. И наоборот – слишком жесткие игрушки для взрослых собак опасны для щенков, потому что могут повредить зубы,

– рассказывает кинолог.

Также специалист замечает, что игрушки для щенка, подростка и взрослой собаки нельзя смешивать. Например, канатик, которыми пользовалась собака, когда была маленькая, не должна оказаться вместе с другими игрушками, когда она стала взрослой.

Игрушки, которыми пользуется ваша собака, могут оказаться опасными: смотрите видео Антеи

Собаки нуждаются в активности, игр и чего-то, что можно грызть. Чтобы в пасти любимца не оказались любимые туфли и мебель, хозяевам необходимо не забывать пополнять "игрушечный арсенал" собаки. Предлагаем подборку классных и полезных игрушек для собак, которые развлекут и вашего четырехлапого, и вас.