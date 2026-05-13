Даже у животных фото в паспорте неудачное: украинцы создали новый тренд, который покорил сеть

В соцсети Threads набирает популярность необычная и очень милая ветка с фотографиями паспортов домашних любимцев. Украинцы начали массово делиться документами своих котов, собак, морских свинок и других животных, а сеть буквально засыпало забавными комментариями.

Пользователи также шутят, что даже у домашних любимцев бывают неудачные фото на паспорт. 24 Канал собрал некоторые из них.

Как выглядят паспорта любимцев украинцев?

У Threads появился новый милый тренд, который быстро стал вирусным среди украинских пользователей. Автор одного из сообщений предложила создать "самую милую ветку" и показать "паспорта граждан великой страны – но только тех, у кого кавычки".

После этого пользователи начали массово делиться фотографиями документов своих домашних любимцев. В комментариях можно увидеть не только привычных котов и собак, но и морских свинок и других животных. Один из пользователей показал фото собаки, который уже даже "успел побывать заграницей".

Другие публиковали паспорта своих пушистиков с забавными подписями, шутками и смешными фотографиями. Отдельно сеть рассмешили комментарии о фотографиях в документах животных. Пользователи начали шутить, что даже домашние любимцы не могут избежать "неудачного фото на паспорт".

Некоторые писали, что их коты на документах выглядят "как после бессонной ночи", а собаки – "как люди перед понедельником". Особенно популярной стала шутка пользовательницы, которая написала: "Блин, я тоже хочу фотку с шампанским на паспорт".

Не менее активно люди реагировали и на документы морских свинок. Один из комментаторов признался, что даже не догадывался о существовании паспортов для таких животных, и назвал это "невероятно милым".

Паспорта четвероногих украинцев / Фото из ветки Threads

Как получить паспорт для любимца?

В Украине ветеринарный паспорт является обязательным документом для домашних животных, который содержит информацию об их состоянии здоровья, вакцинации и идентификации. Его можно получить после клинического осмотра любимца в государственной или частной ветеринарной клинике, имеющей соответствующие полномочия.

Специалист вносит в документ данные о животном, а также подтверждает проведение обязательных прививок, в частности против бешенства. Кроме того, в паспорте фиксируются профилактические обработки и другие ветеринарные процедуры, необходимые для здоровья животного.

Как отмечают в Госпродпотребслужбе, паспорт оформляется только после осмотра животного и подтверждения всех необходимых медицинских процедур. Он действует в течение всей жизни любимца и является официальным документом для подтверждения его состояния здоровья.

Владельцу также могут понадобиться документы, подтверждающие право собственности на животное, а в некоторых случаях – чипирование для его идентификации. После оформления все данные сохраняются в паспорте и используются для контроля ветеринарного состояния животного.

Паспорт также является основой для путешествий с животными за границу, поскольку без него пересечение границы невозможно. В будущем планируется цифровизация этого документа и интеграция его в электронные сервисы.

Какие еще документы нужно иметь, чтобы путешествовать с животным?

Путешествие за границу с домашним любимцем требует заблаговременной подготовки и соблюдения международных ветеринарных правил. В Госпродпотребслужбе отмечают, что весь процесс оформления документов и необходимых процедур обычно занимает не менее четырех месяцев.

Сначала животное необходимо идентифицировать с помощью микрочипа и обязательно вакцинировать против бешенства. После этого информацию о животном и прививках вносят в ветеринарный паспорт.

Следующим важным этапом является лабораторный анализ крови на наличие антител к бешенству, который проводится не ранее чем через 30 дней после вакцинации и должен быть выполнен не позднее чем за три месяца до выезда. Перед поездкой животное повторно осматривает ветеринар, проводится обработка от паразитов, а владелец получает официальное ветеринарное свидетельство.

Завершающим этапом является оформление международного ветеринарного сертификата, который необходим для законного пересечения границы с животным.