Впервые собака получила голливудскую награду за роль в кино: как превратить пса в актера

Потенциал наших домашних любимцев часто остается настоящей загадкой, тем более когда речь идет о полноценной актерской работе. Однако четвероногие активно берутся развенчивать стереотипы и доказывать, что они способны соревноваться за престижные кинонаграды.

Так, 8-летний новошотландский ретривер Инди получил премию 8-летний новошотландский ретривер Инди получил премию Astra за лучшую роль в жанре ужасов или триллера за свой прорыв в фильме "Хороший мальчик". Подробнее об этом рассказывает IFLScience.

Как четвероногий торжествовал в кино?

Сюжет ленты "Хороший мальчик" (2025) разворачивается вокруг истории о псе по имени Инди, который вдруг начинает пристально всматриваться в какую-то точку в комнате, где, кажется, ничего нет. А на самом деле хвостатый чувствует что-то потустороннее, поэтому вынужден противостоять невидимым силам, чтобы спасти своего хозяина.

Кинокритики из IndieWire назвали четвероногого актера "одним из самых эмоциональных исполнителей своего поколения – независимо от вида".

Его игра оказалась настолько убедительной, что Инди вошел в историю как первый пес, получивший престижную голливудскую награду. Он стал лауреатом премии Astra за лучшую актерскую работу в жанре ужасов или триллера.

Это был знаменательный день для всех собак, даже если для человеческих номинантов– среди которых были Итан Хоук и Элисон Бри – результат стал неожиданностью.

Кстати, специалисты из American Kennel Club уточняют, что новошотландский ретривер-толер, которым и является наш герой Инди – умная, ласковая и направленная на сотрудничество собака. Это энергичный спортсмен, которому нужна постоянная активность, в частности охота, походы, путешествия и особенно плавание, к которому он прекрасно приспособлен благодаря перепонкам на лапах.

Сообщается, что Инди не пришлось менять свое имя для киноленты: в жизни его зовут так же. Он живет вместе с режиссером фильма Беном Леонбергом. Как рассказал Леонберг в комментарии для SAG Indie, когда они с женой и продюсером Кари Фишер взяли щенка в семью в 2017 году, они и не подозревали, что он станет кинозвездой.

В течение трех лет съемок ему не понадобились ни грим, ни прическа – и он нисколько не постарел,

– шутил Леонберг.

Он добавил, что Инди еще и очень сообразительный, энергичный и любит иметь задания. Именно это, по словам Леонберга, стало решающими составляющими для реализации проекта.

Толеры были выведены для тесного сотрудничества с охотниками, ранее они выманивали водоплавающую дичь. Все собаки имеют индивидуальный характер, однако история породы объясняет общие черты: высокий интеллект и способность легко обучаться. Вряд ли найдется режиссер, который не считал бы это идеальными качествами для актера.

Впрочем, исследование 2022 года показало, что породные стереотипы не всегда точно предсказывают поведение конкретного животного. Наиболее наследственной чертой оказалась "послушность" – то есть способность выполнять человеческие команды. Однако на индивидуальное поведение в значительной степени влияют условия среды и тренировки. Именно подготовка имеет ключевое значение для животных-актеров.

Об этом IFLScience рассказал специалист по технологии motion capture Чаба Кьовари, который не работал над *Good Boy*. "Важно отметить, что при работе с животными мы сотрудничаем с профессиональными тренерами, которые готовят их к съемкам заранее, - пояснил Кьовари - Подготовительный этап может длиться от двух до трех месяцев. За это время животные привыкают двигаться естественно, даже когда на их теле закреплены маркеры для захвата движения. Поскольку график съемок может меняться, тренировки должны быть регулярными и систематическими, чтобы животные не теряли навыков, которые отрабатывают".