Собаки не видят мир черно-белым: ученые объяснили, какие цвета различают любимцы

Ученые опровергли популярный миф о том, что собаки видят мир в черно-белых тонах. На самом деле они различают цвета, но значительно ограниченнее, чем люди, при этом главную роль в восприятии мира для них играет не зрение.

Об этом пишет Daily Mail.

Как именно любимцы видят мир?

Исследования ученых показали, что собаки не видят мир в черно-белых цветах, как считалось ранее. Они способны различать цвета, однако их зрение существенно отличается от человеческого.

По словам исследователей, собаки являются так называемыми дихроматами – то есть имеют только два типа цветовых рецепторов в сетчатке глаза. Это означает, что они воспринимают преимущественно синие и желтые оттенки, тогда как красный и зеленый для них практически не отличаются.

Собаки имеют дихроматическое зрение, а это означает, что они видят только синий и желтый цвета. В то же время люди воспринимают мир в синем, желтом и красном цветах. Собаки же вместо красного видят темно-коричневый цвет. Зеленый они воспринимают как бежевый, а фиолетовый - как синий цвет,

– говорит доктор Рочфорд.

Из-за особенностей зрения картина мира для собак выглядит менее яркой и контрастной, чем для людей. Их острота зрения также ниже, ведь они видят объекты более размытыми, особенно на большом расстоянии.

В то же время у собак есть и преимущества. Например, они значительно лучше ориентируются в условиях слабого освещения и прекрасно замечают движение. Это связано с тем, что их глаза содержат больше палочек – рецепторов, которые отвечают за ночное зрение и чувствительность к движению.

Миф о черно-белом зрении собак возник из-за того, что они не различают многие цвета, доступных человеку. Из-за этого долгое время считалось, что они вообще не видят цветов. Однако современные исследования доказали, что это не так, ведь их мир просто менее красочный.

Однако зрение не является самым важным для собак

Несмотря на способность видеть цвета, зрение не является главным инструментом восприятия мира для собак. Они значительно больше полагаются на обоняние и слух.

Как пишет Discover, исследования показывают, что при взаимодействии с окружающей средой собаки чаще всего обращают внимание не на цвета, а на движение, запахи и поведение людей. При этом интересы могут существенно отличаться: одни собаки реагируют на транспорт или движение, другие могут игнорировать эти раздражители.

Собаки смотрят на то, что имеет для них значение – прежде всего на людей и движущиеся объекты,

– объясняют ученые.

Это означает, что яркость или цвет предмета для них менее важны, чем его функция или поведение.

