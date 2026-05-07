Отыграют на все 100: смешной тренд с котиками "разрывает" сеть

В сети набирает популярность тренд, в котором едва ли не главную роль играют мурлыки. Пушистые прекрасно справляются с задачей вовремя появляться в кадре под музыку. Это и вызывает волну восхищения любимцами и их актерскими способностями.

Пользователи TikTok активно записывают свои вариации трендового видео и радуют зрителей своим трогательным взаимодействием с любимцами. 24 Канал расскажет, как котики становятся звездами тренда.

Интересно С детства на фронте: военные показали новорожденных котят, которые спят в их шлемах

Что известно о новом забавном тренде с котиками?

Владельцы котов записывают видео, на которых имитируют пение под музыку. Они используют в качестве микрофона обычные бытовые вещи, в частности различные кухонные принадлежности, что создает еще более комический эффект.

Однако главную роль играют все же котики – они радуют зрителей своим ярким появлением в кадре. Особенно интересно наблюдать за эмоциями любимцев, от которых сложно и себе сдержать улыбку.

Тренд с котиками в TikTok: смотрите смешное видео

К тренду присоединились и украинские военные. Так, военнослужащий Александр Ляшук снял подобное видео со своим любимцем – котиком по имени Шайба. В боевых условиях видео имеет совсем другую атмосферу: вместо микрофона – в руках Александра рация, а мурчик на кадрах выглядит очень сосредоточенным и постоянно придирчиво всматривается в даль.

Стоит напомнить, что ранее мы уже рассказывали историю котика Шайбы и других боевых пушистых собратьев наших военных. В частности Шайбик свое имя получил из-за большого аппетита – он быстро набирал вес и вырос в крепкого кота с пухлыми щеками. Повзрослев, кот начал сопровождать бойцов на позиции, "следил" за окопами и охотно спал вместе с ними в спальниках.

Кстати, Александр часто появляется в сети с котиком. Видео с ним быстро стали вирусными. Благодаря популярности Шайбы и кампаниям в соцсетях военные собрали около 80 000 долларов на дроны, автомобили, тепловизоры и другое оборудование для фронта.

Военный и его кот Шайба сняли забавный тренд: смотрите видео

Подобные видеоролики собирают сотни тысяч, а то и миллионы просмотров. Не скупятся пользователи сети и на лайки и комментарии. Люди восхищаются животными, пишут, что могут смотреть на это вечно и шутят с откровенно смешных амплуа мурлык. В некоторых моментах они выглядят ну очень уж забавно.

Смешные котики: смотрите скриншоты из видео

Как договориться с котом о съемках его величества в видео?

В интернете уже полно милых видео с котами, но специалисты из Cats Protection убеждены, что место для новых всегда найдется. Если ваш любимец забавный, имеет интересные привычки или умеет что-то особенное – снимайте его и делитесь этим с миром. Чтобы видео получились классными:

выбирайте правильный момент – коты активные утром или после еды;

позаботьтесь о свете – лучше снимать при дневном освещении;

уберите лишнее – чтобы ничего не отвлекало от кота;

следите за кадром – оставляйте немного пространства, чтобы поймать движение;

будьте тихими – лишние звуки могут испортить видео;

держите камеру наготове – лучшие моменты случаются внезапно.

Фотограф Руслан Шрамко также поделился советами для съемки с котами, подчеркивая, что главное – это комфорт любимца. Эксперты в целом рекомендуют выключать звук камеры, фотографировать в знакомой для животного среде и особенно внимательно фокусироваться на глазах, чтобы передать характер и эмоции.

В то же время котики любят быть и по другую сторону экрана. Так, в Китае появился специальный телеканал Pet TV, созданный для котов и собак, который помогает уменьшить их тревожность, когда хозяев нет дома.

Контент там подстраивают специально под особенности восприятия животных: меняют цвета, звуковое сопровождение и даже углы съемки.