Дикие животные массово появляются в городах Украины: зоологи удивили объяснением

В Украине фиксируют все более частые случаи появления дикой фауны в пределах населенных пунктов. Это связано с изменением поведения животных из-за отсутствия охоты в условиях войны, что существенно уменьшило их страх перед людьми.

Об этом в комментарии "Главкому" рассказал кандидат биологических наук, руководитель научной группы по исследованию охотничьих ресурсов Украины Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена Виталий Смаголь.

Почему дикие животные все чаще появляются в городах?

В Украине в последние годы эксперты все чаще фиксируют появление диких животных в пределах городов и вблизи жилых районов.

В частности, лосей видели в центральных районах Киева – на Оболони, возле метро "Черниговская" и даже на Южном мосту, несмотря на полное отсутствие лесных массивов рядом.

Зоолог Виталий Смаголь, объясняет такое поведение животных изменениями в окружающей среде.

Дикие животные почувствовали себя значительно безопаснее. Поэтому, конечно, изменения произошли – во-первых, их стало больше. Во-вторых, они потеряли страх перед людьми. Изменились стереотипы поведения – животные начали выходить в города и больше не боятся людей,

– говорит специалист.

Эксперт уточняет, что запрет охоты в Украине уже третий год подряд из-за полномасштабной войны в значительной степени повлиял на ситуацию с популяциями диких животных. Из-за этого их численность растет, а поведение меняется – в поисках пищи и безопасной среды животные все чаще приближаются к человеческим домам.

Представляют ли они опасность для людей?

Хотя свидание дикого животного рядом с домом может выглядеть невероятно, такие случаи несут серьезные риски. Дикие звери могут быть непредсказуемыми, они могут защищать территорию или своих малышей и проявлять агрессию, если почувствуют угрозу.

Кроме того, контакт с дикими животными – особенно теми, что потеряли страх перед людьми – может представлять риск передачи инфекций.

В частности, бешенство – опасная вирусная болезнь, которая может передаваться через укусы или слюну от животных, и ежегодно тысячи людей обращаются к медикам после возможного контакта с инфицированными животными.

Например, как отмечает национальный координатор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Александр Ревнивцев, лисы часто выходят в город и могут заражать бешенством бездомных собак и кошек, которых из-за войны тоже стало больше.

Так же стало больше контактов бездомных животных с людьми, которые пытаются их спасать.

В случае укуса дикого или бездомного животного необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью, промыть рану и начать курс профилактических прививок.

Как вести себя при встрече с дикими животными?

Эксперты советуют не подкармливать и не подходить к диким животным, поскольку это опасно и может привести к конфликтам во время неожиданной встречи. Они рекомендуют:

не провоцировать животных,

не приближаться,

не кормить их, чтобы избежать рисков для обеих сторон.

А нынешние наблюдения наших пограничников еще раз доказывают: дикие жители лесов и полей не только не боятся человеческого присутствия, но и активно используют эти территории для передвижения и поиска пищи.