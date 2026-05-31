Всемирный день попугаев: какие известные звезды являются владельцами этих пернатых

31 мая в мире отмечают Всемирный день попугаев - праздник одних из самых умных и эмоциональных птиц на планете. Они давно стали не только домашними любимцами, но и настоящими членами семей знаменитостей, которые нередко посвящают им отдельные страницы в соцсетях и берут с собой в путешествия.

К празднику 24 Канал собрал истории звезд, которые обожают своих пернатых друзей.

Какие звезды имеют попугаев?

Игги Поп и Бигги Поп

Одним из самых известных поклонников попугаев является рок-легенда Игги Поп. Его какаду по имени Бигги Поп стал настоящей интернет-звездой. Музыкант даже создал для птицы отдельный Instagram-аккаунт, где публиковал видео танцев и домашних забавных моментов.

Попугай часто "танцевал" под музыку хозяина и собирал миллионы просмотров в соцсетях. Впоследствии Бигги даже стал символическим "послом" австралийского центра помощи диким животным.

Сам Игги неоднократно говорил, что попугаи имеют сильный характер и требуют не меньшего внимания, чем собаки или коты. По словам музыканта, Бигги помогал ему бороться со стрессом и создавал дома особую атмосферу.

Элизабет Тейлор и попугай Элвин

Еще одной любительницей попугаев была легендарная актриса Голливуда Элизабет Тейлор. Она имела не только роскошную жизнь и десятки домашних любимцев, но и особую привязанность к экзотическим животным.

Среди них был и ее попугай по имени Элвин, которого она удерживала в 1980-х годах. По словам ее бывшего ассистента, птицу иногда брали с собой в путешествия вместе с актрисой и другими домашними любимцами.

У нее в 80-х был этот попугай Элвин, и я думаю, что иногда он даже путешествовал вместе с ней, – говорил он.

Близкие к Тейлор люди вспоминают, что она относилась к своим животным как к членам семьи и всегда брала их с собой даже в самые роскошные поездки.

Элизабет Тейлор и Элвин / Фото из открытых источников

Микки Рурк и его загадочный попугай

Актер Микки Рурк не раз попадал в объективы папарацци не только из-за своей карьеры, но и из-за любви к животным. Однажды его сфотографировали во время прогулки в Лос-Анджелесе с редким какаду, который сидел у него рядом.

Рурк и его попугай / Фото из открытых источников

Свидетели говорят, что актер вел себя спокойно и даже шутил с прохожими, не обращая внимания на камеры. Это фото быстро разошлось в медиа, показав его как человека, который имеет необычную привязанность к птицам.

Сам Рурк неоднократно подчеркивал, что любит животных и часто берет их с собой в повседневной жизни. Однако детали относительно своего попугая он так и не раскрыл.

Что можно подарить пернатому на День попугая?

Всемирный день попугаев – прекрасная возможность порадовать своего пернатого любимца новой игрушкой или полезным аксессуаром. Ветеринары и орнитологи "Жемчужины Степи" отмечают: попугаям жизненно необходима постоянная активность, ведь без нее птицы могут скучать и даже болеть.

Одним из лучших подарков для попугая станут интерактивные игрушки. Это могут быть деревянные головоломки, колокольчики, веревочные конструкции или специальные шарики для поиска лакомств. Такие вещи помогают попугаям развивать интеллект и поддерживать интерес к окружающему миру.

Также хорошей идеей станет новая жердочка из натурального дерева. Она помогает поддерживать здоровье лап и клюва. Многие владельцы попугаев также покупают своим любимцам специальные качели или маленькие "площадки" для лазания.

Не менее важным подарком может быть качественный корм или полезные вкусности. Попугаи любят сушеные фрукты, орехи и специальные зерновые смеси, однако важно учитывать особенности конкретного вида птицы.

Орнитологи также напоминают: самое ценное для попугая – это внимание хозяина. Совместные игры, разговоры и время вне клетки часто приносят птице больше радости, чем любые дорогие аксессуары.