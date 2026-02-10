Едва больше чайной чашки: как выглядит самая низкая собака на свете

Самой низкой собакой в мире является крошечная чихуахуа по имени Перл. Ее рост составляет всего лишь около 9 сантиметров, а вес – чуть более полукилограмма.

Несмотря на микроскопический размер, собака здоровая, активная и имеет яркий характер. Об этом рассказывает Guinness.

Что известно о Перл?

Книга рекордов Гиннеса официально признала самой маленькой собакой в мире чихуахуа по имени Перл. Она родилась в США в 2020 году и с самого начала поражала своими миниатюрными параметрами.

По официальным измерениям ветеринара, рост собаки составляет примерно 9,14 сантиметра, что меньше стандартного пульта от телевизора и чуть больше чашки для чая.

Перл стала своеобразной наследницей другой рекордсменки - чихуахуа Милли, которая ранее тоже была самой маленькой собакой в мире. Именно эта порода уже неоднократно устанавливала рекорды благодаря своим миниатюрным параметрам.

Несмотря на крошечный размер, Перл ведет обычную жизнь домашнего любимца: она игривая, спокойно ведет себя среди людей и любит качественную пищу.

Владелица собаки отмечает, что чихуахуа имеет довольно яркий характер и не чувствует себя маленькой рядом с большими псами.

По словам кинолога Алексея Локтионова, такое поведение часто случается среди маленьких собак. Представители мелких пород генетически более крикливые, чем большие.

Маленькие собаки не понимают своего размера. Они думают, что они гиганты. Но это поведение – не обреченность, а следствие неправильного подхода,

– признает кинолог.

