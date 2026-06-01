Скільки собак і котів можна тримати у квартирі в Україні у 2026 році

В Україні немає єдиного закону, який би чітко визначав максимальну кількість собак чи котів у квартирі. Однак власники домашніх тварин зобов’язані забезпечити належні умови утримання та не порушувати права сусідів.

Про це повідомляє Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження". Водночас у деяких громадах також діють місцеві правила, які можуть встановлювати окремі обмеження.

Чи існує законний ліміт на кількість домашніх тварин?

Законодавство наголошує насамперед на тому, що власник повинен створити належні умови для утримання тварин, дотримуватися санітарних норм та не завдавати дискомфорту іншим мешканцям будинку.

У правилах утримання домашніх улюбленців, які ухвалюють органи місцевого самоврядування, часто зазначається, що кількість собак або котів залежить від можливості забезпечити їм належний догляд, харчування, простір та ветеринарний нагляд. Якщо тварини створюють сильний шум, неприємний запах або антисанітарію, сусіди можуть звернутися зі скаргою.

У деяких містах та громадах існують окремі рекомендації або обмеження. Наприклад, у низці місцевих правил вказується, що у багатоквартирних будинках бажано утримувати не більше трьох котів без додаткового погодження із сусідами. Водночас навіть у таких випадках головним критерієм залишається дотримання санітарних умов та безпеки.

Також закон вимагає, щоб власники домашніх тварин не залишали їх без нагляду та забезпечували наявність ідентифікуючих позначок або реєстрації для собак у містах, де це є обов’язковим. Окремі правила можуть діяти щодо потенційно небезпечних порід собак.

Навіть якщо конкретного ліміту на кількість тварин немає, власника можуть притягнути до адміністративної відповідальності у разі порушення санітарних норм або правил співжиття. Особливо це стосується випадків, коли у квартирі виникає антисанітарія чи постійний шум.

Який штраф може бути за неналежне утримання тварини у квартирі?

За неналежне утримання тварини у квартирі в Україні власнику може загрожувати адміністративний штраф, а в окремих випадках – навіть вилучення тварини. Найчастіше застосовують статтю 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка стосується порушення правил утримання собак і котів.

Йдеться про антисанітарію, надмірну кількість тварин, незареєстрованих собак, постійний шум, агресивну поведінку тварини або порушення правил вигулу.

За перше порушення власник може отримати попередження або штраф:

для громадян – від 170 до 340 гривень;

для посадових осіб – від 340 до 850 гривень.

Якщо ж ситуація повторюється протягом року або тварина завдала шкоди людям чи майну, штрафи зростають:

для громадян – від 340 до 510 гривень;

для посадових осіб – від 510 до 1020 гривень.

У таких випадках також можлива конфіскація тварини. Окремо закон передбачає відповідальність за жорстоке поводження з тваринами або утримання їх у небезпечних умовах. За це можуть оштрафувати:

від 3400 до 5100 гривень для громадян;

від 5100 до 8500 гривень для посадових осіб.

У тяжчих випадках можливе навіть кримінальне покарання.

За що ще можуть штрафувати власників тварин?

В Україні купірування вух і хвоста собакам заборонене, якщо процедура не має медичних показань. Такі дії можуть розцінюватися як жорстоке поводження з тваринами та тягнуть за собою адміністративну відповідальність.

Відповідно до статті 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за жорстоке поводження передбачений штраф від 3400 до 5100 гривень, а в окремих випадках суд може ухвалити рішення про конфіскацію тварини.

Заборона базується на положеннях Європейської конвенції про захист домашніх тварин, яку Україна ратифікувала у 2013 році. У документі зазначається, що хірургічні втручання, спрямовані лише на зміну зовнішності тварини, є неприпустимими.

Під обмеження також підпадають видалення голосових зв’язок, зубів або пазурів без ветеринарних показань, а винятки можливі лише у разі медичної необхідності.