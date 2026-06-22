Застрягло під капотом і дуже злякалося: у Вінниці надзвичайники врятували кошеня

У Вінниці надзвичайники провели незвичну рятувальну операцію. З припаркованого легкового автомобіля вони дістали кошеня, яке не могло вибратися самостійно.

Щемливу історію розповіли у Головному управлінні ДСНС у Вінницькій області.

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Що трапилося із кошеням?

У Вінниці на вулиці Василя Стуса сталася зворушлива історія з щасливим завершенням. Маленьке кошеня залізло під капот припаркованого легкового автомобіля та застрягло в моторному відсіку.

Перехожі, які помітили налякану тварину, намагалися самостійно допомогти їй вибратися з пастки. Однак усі спроби виявилися марними, тому небайдужі громадяни звернулися по допомогу до рятувальників.

На місце прибули надзвичайники, які обережно взялися до роботи. Щоб не нашкодити ані тварині, ані автомобілю, вони частково розібрали доступні елементи конструкції транспортного засобу та змогли дістатися до кошеняти. Завдяки злагодженим і професійним діям рятувальників малюка вдалося успішно витягти з моторного відсіку.

Тварина не зазнала ушкоджень, хоча була дуже налякана після пережитої пригоди. Одразу після порятунку кошеня опинилося в теплі та під наглядом жінки, яка викликала надзвичайників. Вона вирішила не відпускати пухнастого врятованого підопічного та забрала його до себе.

Як уберегти тварин від небезпеки під капотом автомобіля?

Подібні історії трапляються значно частіше, ніж може здатися на перший погляд. Коти, особливо безпритульні, нерідко шукають теплі та захищені місця для відпочинку. Одним із таких укриттів стає моторний відсік автомобіля, де після поїздки ще тривалий час зберігається тепло двигуна.

Як пише Catster, найбільший ризик виникає в холодну пору року, але тварини можуть ховатися під капотом у будь-який сезон. Якщо водій не помітить пухнастого «пасажира» та одразу заведе двигун, наслідки можуть бути трагічними.

Щоб запобігти таким випадкам, експерти радять перед поїздкою виконати кілька простих дій:

оглянути простір під автомобілем;

звернути увагу на ділянки біля коліс та колісних арок;

кілька разів постукати по капоту або легко натиснути на нього;

подати короткий звуковий сигнал перед запуском двигуна;

за можливості відкрити капот та переконатися, що всередині немає тварини.

Фахівці наголошують, що такі перевірки займають менш як хвилину, проте можуть врятувати життя коту, собаці чи іншій невеликій тварині. Особливо уважними варто бути водіям, які залишають автомобілі біля житлових будинків, у дворах або поблизу місць, де мешкають безпритульні тварини.

Якщо ж з-під капота чути нявкання, скавчання або інші звуки, не слід одразу намагатися дістати тварину самотужки. Наляканий кіт може забитися ще глибше в конструкцію автомобіля або травмуватися під час необережних дій. У таких випадках краще звернутися до рятувальників або працівників автосервісу, які мають необхідний досвід для безпечного порятунку.

Що відомо про інші випадки порятунку кошенят?

На одній з автомийок маленьке кошеня налякалося людей і заховалося просто в колесі автомобіля. Подружжя помітило тварину та спробувало обережно дістати її, однак усі спроби виявилися марними. Спочатку власники авто навіть припускали, що малюк міг залізти під капот або до моторного відсіку.

Згодом чоловік побачив, що кошеня міцно тримається за елементи колеса та не наважується вийти самостійно. Його намагалися виманити ласощами, але перелякана тварина не реагувала.

Щоб урятувати пухнастика, чоловікові довелося зняти колесо автомобіля, після чого кошеня вдалося безпечно дістати. Подружжя забрало тремтяче від страху маля додому, де воно кілька годин ховалося в затишних місцях.

Згодом кошеня освоїлося, почало гратися та стало повноправним членом нової родини.