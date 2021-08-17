"Вона всіх у дворі дістала", – підозрюваний у вбивстві Мирослави Третяк підліток про трагедію

У мережі оприлюднили запис, де 13-річний Богдан після затримання говорив зі своїми сестрами по телефону. Він розповів їм про той вечір, коли сталося вбивство. Зокрема, про чоловіка на мотоциклі, який був із ними.

На записі чути, як хлопець розповідає про чоловіка, який попросив привезли загиблу до занедбаної пекарні. 6-річну Мирославу Третяк вбили 18 липня.

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Пообіцяв розібратися

Богдан розповів, що цей чоловік йому не погрожував. Він просто сказав, що допоможе поквитатися з дівчинкою, яка його "діставала". Також підліток розповів, що саме чоловік запропонував вбити Мирославу. На питання, чи їх трьох хтось бачив, відповів – ні. Адже невідомий вже чекав біля занедбаної пекарні.

Родичі хлопчика розповіли про двох чоловіків, які, на їхній погляд, могли намовити Богдана. Обидва вони якраз вийшли з в'язниці.

Обоє домагалися

Перший чоловік, якого згадують родичі, був засуджений за зґвалтування малолітньої родички. Другий натомість – інколи залицявся до 15-річної сестри Богдана. Поліцейські допитали їх, але офіційно обвинуваченим у цій справі залишили Богдана.

Мама 6-річної Мирослави була присутня в ефірі. Вона сказала, що судмедексперти неофіційно розповіли рідним, що дівчинку зґвалтували. Результати експертизи офіційно повідомлять упродовж місяця.

Що відомо про вбивство Мирослави Третяк