Підозрюваного у вбивстві Фаріон доставили в суд: відео

У Львові відбувається суд над підозрюваним у вбивстві Ірини Фаріон. Раніше провели брифінг щодо цієї справи, де розповіли деталі.

Вдень 25 липня стало відомо про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. 26 липня йому оберуть запобіжний захід.

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Підозрюваний у суді

Галицький суд Львова 26 липня обере йому запобіжний захід. З'явились кадри, як його доставили до суду. На запитання, чому він скоїв вбивство, хлопець відповів: "Час покаже".

На кадрах видно, як він у супроводі кількох працівників поліції заходить до зали суду.

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон у залі суду: дивіться відео

У залі суду присутня значна кількість журналістів, а також родичі вбитої. Люди очікують на рішення суду.

Служба безпеки оперативно підключилася до розслідування резонансного злочину. Завдяки співпраці з іншими фахівцями вдалося затримати підозрюваного. У Службі безпеки України розповіли про версії, які розглядають щодо цієї справи.

Зокрема, розглядають версію причетності спецслужб Росії до вбивства.