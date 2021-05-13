Вчені: Підстав хвилюватися через зростання ядерних реакцій на ЧАЕС немає

Деякі датчики під об'єктом "Укриття" зафіксували зростання активності нейтронних потоків – воно відбувається повільно. Науковці запевняють, що ситуація контрольована та не є неочікуваною для них.

Про це інформує Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки ДП Держатомрегулювання України у своєму пресрелізі.

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"Укриття" – складний об'єкт, в ньому відбувається низка фізичних процесів, тому оцінювати ситуацію слід комплексно, беручи до уваги всі наявні аспекти,

– йдеться у повідомленні.

Перш за все, треба розуміти, що всі процеси під об'єктом "Укриття" відбуваються у підкритичному, тобто безпечному, стані.

Слід враховувати також ситуацію із місцем розташування датчиків нейтронів, специфіку вимірів тощо.

Причин для хвилювання немає

Вчені зазначають, що об'єкт "Укриття" – потенційно небезпечний, адже під ним розміщено значну кількість ядерних та радіоактивних матеріалів.

Проте, він оснащений сучасною системою безперервного моніторингу, під якою перебувають і гама-випромінювання, і температурний режим, і щільність потоку нейтронів.

Для кожного датчика встановлені межі безпечної експлуатації (враховуючи специфіку об'єкта, вони встановлені дуже консервативно). І ситуація із деяким зростанням щільності потоку нейтронів не є непередбачуваною та раптовою.

Якщо брати до уваги дані цих датчиків у комплексі з іншими показниками то, враховуючи темпи зростання, можна говорити про те, що запас до встановлених меж дуже великий, а тому наразі жодних причин для хвилювання немає,

– наголошують науковці.

Причини зростання нейронів

Причин для зростання активності цих нейтронних потоків може бути кілька, зокрема:

однією із них може бути зміна форми та складу паливомістких мас, які не є однорідними за вмістом та густиною;

На інтенсивність реакції впливає також взаємодія паливомістких мас із водою.

До слова, вода не є просто охолоджувачем, вона може бути як сповільнювачем нейтронів, так і поглиначем, що, в свою чергу, по-різному впливатиме на перебіг фізичних процесів.

В Україні є профільні дослідницькі організації, які зосереджують свою увагу на вивченні зазначеного питання, розробляють моделі та здійснюють ретельний аналіз. І результати їхніх розрахунків доволі чітко підтверджують фізичні феномени, які спричиняють дану ситуацію, тобто вона контрольована і не є надзвичайною,

– стверджують вчені.

Причини "нагнітання проблеми"

У ДНТЦ ЯРБ припустили, що серед причин, чому деякі вчені "нагнітають проблему", є спроба отримання фінансування.

"Нам дуже дивно спостерігати активність і паніку деяких наукових установ та окремих науковців в Україні та за її межами щодо питання, про яке було відомо давно і яке не є критичним та потребує вирішення, але у плановому порядку", – додають у науково-технічному центрі.

Ядерні процеси, про які йде мова, триватимуть дуже довго і складно спрогнозувати, до якого саме часу відбуватиметься зростання щільності потоку нейтронів, а коли почнеться зворотній процес. Це складне інженерне й наукове завдання, якому потрібно ще приділити багато уваги, часу та зусиль.