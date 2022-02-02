Податкові органи офіційно підтвердили відсутність боргу в "Метінвесті"
Джерело:"Метінвест"
Нещодавні повідомлення, що нібито українська металургійна група компаній Метінвест знижує податкові зобов'язання, не відповідають дійсності. Відповідні податкові органи спростували інформацію про наявність будь-яких податкових боргів "Метінвесту".
На прохання представників компанії надати інформацію про підстави для ствердження, що існує певна недоплата податків у сумі 18 млрд грн, не було отримано жодної відповіді.
Зазначимо, що лише у 2021 році компанія металургійних підприємств перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 52,7 млрд грн податків та зборів, що у 2,4 раза більше, ніж торік.
Ігноруючи ці факти, на підприємствах провели обшуки, здійснені зі значними порушеннями законодавства.Зауважимо! Обшуки провели на підставі "дефектної" ухвали суду. В ній не зазначений термін її дії, що прямо суперечить нормам Кримінального процесуального кодексу України.
Під обшуки потрапили й території, яких не було вказано у судових рішеннях. Адвокати компанії намагалися зафіксувати слідчі дії за допомогою відео, проте правоохоронці блокували таку можливість. Зазначені дії правоохоронних органів суперечать вимогам законодавства України та будуть оскаржені у судовому порядку.
Оскільки поведінка правоохоронців виходила за межі правового поля існують здогадки, що справжньою метою організованих обшуків було не виявлення речей чи документів, пов'язаних із розслідуванням, а суто залякування та утиск бізнесу.
Що відомо про компанії, які зазнали утисків:
- На початку січня Офіс генпрокурора заарештував банківські рахунки "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР).
- У грудні 2021 року податкова донарахувала "Сінево" податки на 1,1 млрд грн. Таке рішення у ДФС ухвалили після планової перевірки, під час якої, за словами податкової, компанія не надала необхідних документів. "Сінево" заперечила рішення податкової у суді.
- На "Нову пошту" було накладено штраф внаслідок перевірок двох відділень у Харківській області, які нібито не надали документи та пояснення, необхідні для повного та всебічного розгляду скарг громадян на них. Але після скандалу Держпродспоживслужба рекомендувала скасувати це стягнення.