Ядерні погрози Росії у 2022 році: в ISW пояснили, навіщо це було потрібно Кремлю

Офіційні особи США повідомили ЗМІ, що у 2022 році серйозно розглядали варіант, за якого Росія вдарить по Україні ядерною зброєю. Ймовірно, своїми погрозами Кремль хотів зупинити підтримку нашої держави.

CNN опублікувало матеріал про те, що Сполучені Штати "ретельно готувалися" до потенційного російського тактичного або бойового ядерного удару наприкінці 2022 року. Зазначається, що чиновники у Москві на різних рівнях обговорювали цю можливість

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Аналіз ядерної загрози

У статті CNN йдеться, що у 2022 році США зв’язалися з кількома високопоставленими чиновниками Кремля, а також обговорили питання ймовірного застосування ядерної зброї в Україні з союзниками. Окрім цього вони попросили Китай та Індію перешкоджати Росії.

Видання пише, що один американський чиновник зазначав, що публічні заяви Китаю та Індії були "корисним, переконливим фактором", який слугував доводом серйозності намірів Кремля. Ймовірним тригером, що мати б призвести до удару називали втрату загарбниками окупованих територій України, особливо Херсона.

Тоді США вважали, що заяви Росії про загрозу використання брудної бомби Україною мали слугувати прикриттям для майбутнього ядерного удару. Однак, як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, ці слова були тактикою Кремля щодо стримування західної допомоги Україні.

Українські сили кілька разів переступали російські ядерні "червоні лінії" протягом війни, не отримуючи жодного ядерного удару з боку Росії, що вказує на те, що багато російських "червоних ліній" є, швидше за все, інформаційними операціями, спрямованими на стримування дій України та Заходу,

– пишуть в ISW.

Аналітики пишуть, що продовжують оцінювати можливість використання Росією ядерної зброї як дуже малоймовірну.

США були не готові на ядерну відповідь