В Україні 25 тисяч інфікованих і понад 3 тисячі госпіталізованих з COVID-19
Джерело:МОЗ
За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 25 062 людини, серед них 2 427 дітей та 665 медпрацівників.
До лікарень потрапили 3 140 людей з діагностованим або підозрою на COVID-19. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 297 пацієнтів. Натомість видужали – 37 432 людей, що є рекордною кількістю від початку пандемії.
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Темпи тестування зросли
За минулу добу зробили 113 396 тестів на виявлення коронавірусної інфекції, зокрема:
- 47 206 – методом ПЛР;
- 5 691 – методом ІФА;
- 60 499 – досліджень експрес-тестами на антиген.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 3699;
- Вінницька область – 523;
- Волинська область – 786;
- Дніпропетровська область – 2343;
- Донецька область – 1523;
- Житомирська область – 870;
- Закарпатська область – 385;
- Запорізька область – 1274;
- Івано-Франківська область – 424;
- Київська область – 1317;
- Кіровоградська область – 414;
- Луганська область – 701;
- Львівська область – 557;
- Миколаївська область – 1120;
- Одеська область – 1142;
- Полтавська область – 1686;
- Рівненська область – 617;
- Сумська область – 591;
- Тернопільська область – 372;
- Харківська область – 767;
- Херсонська область – 792;
- Хмельницька область – 1173;
- Черкаська область – 1323;
- Чернівецька область – 294;
- Чернігівська область – 369.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна статистика поширення COVID-19
Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 783 835 випадки захворювання на коронавірус. Станом на 23 лютого одужали 4 023 033 людини.
На жаль, жертвами коронавірусної хвороби стали 105 229 наших громадян.
Смертність від коронавірусу у світі за минулий тиждень / Інфографіка 24 каналу