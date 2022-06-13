Показовим буде лише голосування, – політолог про отримання статусу кандидата у ЄС для України

Брюссельський кореспондент Рікард Йозвяк повідомив, що, скоріш за все, Україна та Молдова отримають статус кандидатів у члени ЄС. Проте з умовами. Заявка ж Грузії – все ще під питанням.

Молдова має стратегічне значення для Європейського Союзу, навіть через географічне розміщення. Одночасно з нею значення має й Україна. Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський.

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На його думку, щодо Грузії він не бачить від представників Європейського Союзу такого особливого бажання. Принаймні не настільки масового, як щодо Молдови та України.

Але формулювання про те, що "з умовами"… Статус кандидата він або надається, або не надається. Не буває такого "кандидат з умовами",

– наголосив Андрій Вігірінський.

Він пояснив, що навіть отримавши статусу кандидата, надалі все ще триває аналіз структури цієї країни, конкретних галузей на предмет відповідності нормам Європейського Союзу. Все одно будуть зміни і законодавчі, і організаційні протягом тривалого проміжку часу.

"Тому я не зовсім розумію, що означає "надання статусу кандидата з умовами". От надаємо кандидата, але прийміть ще 2 закони? Це ж не так працює. Ти або відповідаєш критеріям, або не відповідаєш", – повідомив Вігірінський.

За його словами, якщо відповідаєш критеріям – надається відповідний статус. Якщо не відповідаєш – дають негативний висновок, в якому описують по яких критеріях є ця невідповідність.

Умови збоку інших країн

Андрій Вігірінський зазначив, що інші країни озвучують тезу, що перші на черзі повинні бути представники Балкан, які вже давно очікують цього рішення. І це несправедливо щодо них.

В такі вимоги я вірю. Вони звучать більш політично завуальовано, щоб не говорити, що Угорщина чи Хорватія кажуть Україні "ні" й тим самим підтримують Росію,

– розповів Андрій Вігірінський.

"Натомість вони кажуть: "Ні-ні, ми ж за справедливість. Ми за те, щоб всі країни, які прагнуть інтегруватися в ЄС, були рівними". А відповідно за критерієм рівності Балкани довше, ніж України, там знаходяться. Проте за таким критерієм рівності й Туреччина знаходиться довго в цьому списку. Але вона вже не відповідає певним критеріям", – додав Вігірінський.

За його словами, насправді з цих новин, які кожного дня надходять, ми не дізнаємося нічого нового. Протиріччя й консультації в Європейському Союзі відбуваються. Проте показовим буде лише голосування. Яке буде або одностайним, або якимось іншим, – але воно нас не влаштовує і буде для нас негативним.

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