Поліомієліт в Україні: як захистити дитину

Новина про параліч 1,5-річної дитини від поліомієліту сколихнула Україну. Поліомієліт – інфекційне небезпечне захворювання для життя, що може не тільки завдати шкоди, а й назавжди залишити незворотні наслідки для здоров'я.

Поліомієліт – це гостре вірусне захворювання, що вражає центральну нервову систему, в першу чергу спинний мозок, викликає параліч. Основним способом поширення вважається контакт з хворим (через руки, носові хустки, одяг та інше). Також поширюється через інфіковані продукти, воду, з повітрям. Інкубаційний період захворювання становить 2-35 днів, частіше 7-14.

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Чим небезпечний поліомієліт

Для оцінки критеріїв перебігу захворювання на поліомієліт, лікарі орієнтуються на ступінь вираженості рухових порушень і загальної інтоксикації організму.

У більшості випадків (70%), поліомієліт перебігає безсимптомно, тим самим підвищуючи рівень небезпеки для життя дитини. Серед проявів захворювання найчастіше зустрічаються кишкові розлади, може бути лихоманка, у важких випадках розвиваються парези та паралічі, ще 5% помирають.

Поліомієліт у дітей частіше виявляється після 6 місяців і до 5 років, зазвичай у тих, хто не захищений вакциною. Ймовірність наслідків цієї інфекції та тяжкого перебігу захворювання вище у старших дітей і пацієнтів з обтяженим анамнезом (ВІЛ, супутні захворювання ЦНС та ін.).

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Як гарантовано захистити дітей від поліомієліту

Мій колега, завідувач відділення клініки “Веселка” – Андрій Юрас, зазначає: "Для того, щоб в суспільстві був ефективний імунітет, потрібно аби більше, ніж 95% населення були вакциновані".

Захворювання можна уникнути, провакцинувавши дитину. Вакцинація від поліомієліту входить в основний календар щеплень, починається у віці 2 місяців, та повторно проводиться у 4, 6 та 18 місяців, у 6 та 14 років. Щеплення від поліомієліту може входити у склад комплексних вакцин, що захищають одразу від декількох інфекційних захворювань, таких як: дифтерія, кашлюк, правець, поліомієліт, гемофільна інфекція та гепатит В.

Отже, аби захистити дитину, важливо дотримуватись рекомендацій: відвідувати планові та профілактичні огляди, своєчасно робити вакцинацію.

Базове здоров'я дитини – це фундамент захисту, який будують батьки та лікарі, попіклуйтесь про безпеку здоров'я та розвитку своєї дитини вже сьогодні.