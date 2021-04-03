Поліція викрила двох пенсіонерів-педофілів на Буковині

Поліція Чернівецької області 3 квітня затримала двох педофілів віком 74 та 66 років. Їх звинувачують у розбещені неповнолітніх та розповсюдженні дитячої порнографії.

За це їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Чоловіків затримали, зараз вони перебувають у тимчасовому ізоляторі.

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Що відомо про їхнє злодіяння

74-річній пенсіонер з Буковини у своїй квартирі розбещував неповнолітніх дівчат та вступав із ними в статеві зносини.

Крім того, він надавав своєму 66-річному знайомому кімнату для аналогічних дій.

Вони разом створювали фото- і відеоконтент дитячої порнографії та поширювали її у закритих групах в соцмережах.

Жертвами педофілів ставали дівчата віком 11 – 14 років з неблагополучних сімей.

Правоохоронці ідентифікували 4 неповнолітніх на фото і відео, які вилучили у пенсіонерів-педофілів.

Вони заохочували дівчат грошима та шантажем, щоб схилити їх до розпусних дій.

Зловмисників викрили в ході спільної спецоперації оперативники міграційної поліції, кіберполіції та спецпризначенців "КОРД".

Що відомо про обшук у квартирі педофіла

У власника квартири під час обшуку вилучили:

мобільні телефони,

комп’ютерну техніку,

фото- і відеоматеріали порнографічного характеру

чорнові записи стосунків із жертвами, де вони схиляли їх до статевих зносин.

Усі речові докази направили на експертизу.

Наразі слідчі поліції вирішують питання повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжного заходу.

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