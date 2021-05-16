Казала, що нікому не потрібна: поліція врятувала 90-річну бабусю від самогубства

На Черкащині поліцейські 15 травня витягли з річки 90-річну бабусю, яка хотіла накласти на себе руки. Поліцейським старенька сказала, що не хоче жити.

Інцидент трапився у селі Єрки, що на Черкащині. Про те, що вдягнена літня жінка стоїть у воді та не реагує на зауваження, поліцію повідомив чоловік.

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Жінка заявила, що нікому не потрібна

Поліцейські Звенигородського відділу поліції прибули на місце. Вони витягнули бабусю з річки.

Вона була у розпачі, пояснити свої дії не змогла. Лише сказала, що не хоче жити, бо нікому не потрібна,

– мовиться у повідомленні.

90-річна жінка відмовилась від допомоги медиків. Правоохоронці доправили її додому та передали рідним.

Як розпізнати ризик самогубства й убезпечити близьких

У поліції наголошують, що найважливіше для рідної людини – це увага. Тому закликають приділяти більше часу близьким.

До речі, психологи кажуть, що про можливий ризик самогубства мовиться тоді, коли:

людина натякає про нанесення собі шкоди,

дуже тривожна чи виснажена,

відчуває безвихідь, безнадію, гнів,

поводить себе ризиковано.

Окрім того, людина, що думає про суїцид, може відчувати нестерпний психічний біль чи мати незадоволені психологічні потреби. Тож фахівці радять намагатися бути поруч із тим, хто потребує підтримки. І ставитися по-людськи, щоб людина розуміла, що вона не одна й довкола є ті, яким вона та її стан не байдужі.