У Польщі затримали українця під наркотиками, який погрожував ножем прикордонникам

Польські прикордонники затримали українця, який намагався втекти. Виявилось, що він, бувши під наркотиками, незаконно переправляв групу іноземців у Німеччину.

Чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення. За даними прикордонної служби, чоловік також погрожував прикордонникам ножем, а згодом говорив, що скалічить себе.

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Що відомо про затримання українця в Польщі

Польські прикордонники розповіли, що вони намагались зупинити мікроавтобус з польськими номерами для контролю. Машина прямувала у напрямку польсько-німецького кордону.

Водій мікроавтобуса не відреагував на сигнали про зупинку та почав тікати на великій швидкості. Згодом біля села Валовіце українець раптово зупинив машину та намагався втекти.

Прикордонники зробили попереджувальні постріли. Проте водій не хотів здаватись, натомість дістав ніж та погрожував прикордонникам. Далі він заявив, що поріжеться ножем сам.

На місце події були викликані медики, поліцейські з перемовником та рятувальники. Після спілкування з поліцейським перемовником чоловік відклав ніж і був затриманий поліцейськими,

– заявили прикордонники.

Вони встановили, що 26-річний українець у вантажному відсіку автобуса хотів перевезти групу іноземців до Німеччини. Під час огляду машини у дверях водія знайшли пакетик із 0,5 грама речовини білого кольору. Перевірка з'ясувала, що це кокаїн. Ба більше, тест на наявність наркотиків в організмі водія дав позитивний результат.

Прикордонники розповіли, що затримали 26-річного українця та звинуваченнями у:

організації перетину польсько-німецького кордону всупереч правилам польсько-німецького кордону;

невиконанні вказівки зупинити транспортний засіб;

нападі на посадову особу;

керування транспортним засобом у стані наркотичного сп'яніння.

У Польщі українцю вже обрали запобіжний захід тримання під вартою на 3 місяці. Якщо його провину доведуть, то чоловіку загрожує до 10 років тюрми.

Правоохоронці затримали порушників кордону

Державна прикордонна служба України затримала порушників кордону. Вони за 2 тисячі доларів купили в організаторів з інтернету маршрути руху.

Чоловіки намагалися незаконно перетнути державний рубіж неподалік населеного пункту Окни, що в Одеській області. Проте прикордонники виявили порушників з допомогою дрона.

Щодо 14 українців склали протоколи про адміністративні правопорушення.