Імітували вбивство, щоб врятувати бізнесмена: на Полтавщині затримали чиновника – відео операції

Між бізнесменом та чиновником з Полтавської області був тривалий конфлікт. Згодом посадовець вирішив найняти кілера, щоб ліквідувати опонента.

Про це 24 січня розповіли у Державному бюро розслідувань. Зазначили, що про планування вбивства було відомо заздалегідь.

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"Працівники ДБР встановили, що планується вбивство підприємця з Полтавської області, для чого іде активний пошук виконавців з кримінального середовища. Щоб врятувати життя чоловіку та викрити організатора, розпочалася багатоетапна спецоперація з використанням технічних та агентурних можливостей Бюро", – повідомили у ДБР.

Що відомо про підготовку вбивства

Бюро встановило, що місцевий чиновник вирішив найняти кілера, який за 5 тисяч доларів вбив би бізнесмена. Гроші він планував передати двома частинами.

ДБР інсценувало вбивство: дивіться відео

Завдаток за вбивство посадовець передав ще у грудні 2022 року. Решту обіцяв надати після злочину. Він хотів переконатися, що кілер виконав свою роботу й отримати фотографії з вбитим чоловіком.

Працівники ДБР імітували вбивство після чого замовник отримав фотографії з "трупом", а також деякі особисті речі потерпілого, – розповіли у відомстві.

Що загрожує чиновнику

Посадовець отримав повідомлення про підозру в закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Наразі ще триває досудове розслідування. Замовникові вбивства обирають запобіжний захід та встановлюють можливих співучасників.

Ще одна операція ДБР

Бюро викрило злочинну схему розкрадання продуктів для військових. Організатором схеми стало одне з приватних підприємств Дніпропетровської області, яке лише за пів року отримало військових підрядів на понад 2 мільярди гривень.

ДБР провело приблизно 70 обшуків. Зазначили, що підприємці зазначали певну кількість продуктів, але до військових частин надсилали зовсім інші об'єми. Залишок вони перепродавали.