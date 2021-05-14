У Миколаєві знайшли мертвим відомого історика Володимира Щукіна, на тілі – ножове поранення

У Миколаєві у ніч на 14 травня жорстоко вбили відомого історика Володимира Щукіна. Його тіло знайшли правоохоронці у власній квартирі.
Джерело:Нацполіція України
Поліцейські розповіли, що на тілі 66-річного вченого були ножові поранення, а також тілесні ушкодження голови.
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Що відомо про смерть Володимира Щукіна
Правоохоронців про трагедію сповістив сусід Щукіна. Чоловік повідомив, що двері квартири історика відчинені, а сам він лежить на підлозі.
Після огляду тіла чоловіка були виявлені тілесні ушкодження голови та ножові поранення. Правоохоронці працюють над тим, щоб встановити причетних до злочину.
Не хочеться вірити в те, що невідомі зловмисники перервали життєвий шлях талановитого педагога, блискучого історика, обдарованого дослідника Володимира Щукіна,
– написав уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
Володимира Щукіна знайшли у власній квартирі / Фото Нацполіція
Хто такий Володимир Щукін
- Це відомий історик та краєзнавець, кандидат історичних наук та доцент. Він плідно вивчав історію вітчизняної культури. Щукін також працював над хронікою та аналізом Голокосту, що мали місце на території сучасної Миколаївської області.
- Щукін також відомий тим, що разом з колегою Андрієм Павлюком вперше здійснив фундаментальне дослідження історії єврейської громади міста Миколаєва в період з кінця ХVIII до початку ХХ століть.
- Вчений викладав у Миколаївському національному університеті імені Сухомлинського, завідував кафедрою в Миколаївському інституті права Одеської національної юридичної академії, був автором низки книг і наукових праць.