Посилимо медицину на лінії фронту, – Кім повідомив про приїзд іноземних медиків до Миколаєва
Джерело:Віталій Кім
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім розповів про ситуацію у місті станом на 16 березня. Зокрема, він повідомив про прибуття іноземних медиків.
Кім заявив, що місто поповнює запаси, посилює продовольство та захист.
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До Миколаєва прибули іноземні медики
Крім того, очільник Миколаївської ОДА повідомив, що до міста прибули військові медики з-за кордону. За його словами, це спеціалісти з різних країн:
- Канада,
- США,
- Австралія,
- Велика Британія.
Віталій Кім додав, що ці медики проводили відповідні навчання у Львові та Києві. Зараз вони у Миколаєві. Головне завдання – покращити кваліфікацію на полі бою у контексті медицини.
Допомагатимуть нашим медикам. Буде навчання. Таким чином, посилимо медицину на лінії фронту,
– йдеться у дописі Кіма.
Звернення Віталія Кіма: дивитися відео
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