Посилимо медицину на лінії фронту, – Кім повідомив про приїзд іноземних медиків до Миколаєва

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім розповів про ситуацію у місті станом на 16 березня. Зокрема, він повідомив про прибуття іноземних медиків.

Кім заявив, що місто поповнює запаси, посилює продовольство та захист.

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До Миколаєва прибули іноземні медики

Крім того, очільник Миколаївської ОДА повідомив, що до міста прибули військові медики з-за кордону. За його словами, це спеціалісти з різних країн:

Канада,

США,

Австралія,

Велика Британія.

Віталій Кім додав, що ці медики проводили відповідні навчання у Львові та Києві. Зараз вони у Миколаєві. Головне завдання – покращити кваліфікацію на полі бою у контексті медицини.

Допомагатимуть нашим медикам. Буде навчання. Таким чином, посилимо медицину на лінії фронту,

– йдеться у дописі Кіма.

Звернення Віталія Кіма: дивитися відео

Брифінг Ірини Верещук від 16 березня: дивитися відео