Повернення "труби Медведчука" у власність України: у Фонді держмайна розповіли деталі

Фонд держмайна звернувся до суду з проханням визнати державною власністю частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок". Для цього майже рік збирали матеріали.
Джерело:24 канал
Інформацію аналізували спільно з Національним антикорупційним бюро розслідувань. Про це в ефірі розповів голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко.
До теми Фонд держмайна просить суд повернути "трубу Медведчука" у власність України
За його словами, Фонд наразі паралельно веде 1 860 судових справ на захист майнових інтересів держави. Однією з них є справа щодо повернення нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок".
Майже рік ми формували цифри і факти, аналізували події. Є всі шанси, що цей позов завершиться рішенням на користь України,
– відзначив Сенниченко.
Він зауважив, що 29 квітня 2021 року подали позов, який містить 58 сторінок. Наразі він зареєстрований і справа готова до розгляду. Попереду – довготривалий судовий процес.До речі! Вартість позову – 284 мільйони гривень.
"Детальніше історію питання про те, як "Прикарпатзахідтранс" опинився у власності людей, яких асимілюють з Медведчуком, підіймали детективи НАБУ. Фонд держмайна та інші державні органи співпрацювали та надавали історичні дані", – розповів Сенниченко.
Сенниченко розповів про повернення "труби Медведчука" в державу: дивіться відео
Що відомо про звернення Фонду держмайна до суду
- Фонд держмайна звернувся до суду з проханням на підставі матеріалів НАБУ.
- Орган попросив в суду скасувати державну реєстрацію права власності ТОВ "Прикарпатзахідтранс" та Пд-Західного акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів на нерухоме майно.
Коротко про "трубу Медведчука"
- Після проголошення незалежності України нафтопровід (який збудували в Радянському Союзі) мав перейти у власніть держави. Але цього не сталось через сприяння дочірньої компанії російського "Транснафтопродукту".
- Нафтопровід у 2017 році перейшов до "Прикарпатзахідтрансу". Компанію пов'язують з Віктором Медведчуком.
- Повернути "Самару – Західний напрям" вирішили після того, як Рада нацбезпеки й оборони запровадила санкції проти Медведчука і його дружини.