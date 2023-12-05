Вручення повісток плануємо через електронну пошту та рекомендованим листом, – Веніславський

Станом на грудень 2023 року триває робота над законопроєктом, який стосується питань мобілізації. Федір Веніславський розкрив деталі.

Веніславський наголосив, що законопроєкт назвали "Проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів, пов'язаних з удосконаленням питань мобілізації, військового обліку, проходження військової служби".

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У законопроєкті насамперед уточнили, що таке – особливий період. Веніславський зауважив, що на сьогодні це питання – досить розмито прописано. Тим часом у проєкті закону мовиться, що особливий період – це період, який настає від моменту ухвалення рішення про проведення мобілізації і до часу демобілізації та завершення воєнних дій.

Окрім того, у документі удосконалюють питання, пов'язані з обов'язками військовозобов'язаних.

Також у законопроєкті ми плануємо прописати можливість вручення повістки не лише особисто під розписку, але і через електронну пошту та рекомендованим листом. Тобто сповіщення про надходження рекомендованого листа надходить до поштової скриньки, а уже сам лист з повісткою мають видати людині особисто в руки відповідними представниками поштових служб,

– мовиться у повідомленні.

Веніславський наголосив, що це – публічна повістка.

На якому етапі цей законопроєкт

Українців попередили: цей законопроєкт наразі перебуває на етапі напрацювання. Він досі – не зареєстрований. Водночас, за словами Веніславського, зареєструвати цей документ у фінальному варіанті можуть вже найближчим часом. Зокрема, до кінця цього тижня.

Окрім того, Веніславський наголосив, що у цьому законопроєкті взагалі не мовиться про вік призову на військову службу за мобілізацією.

Також Веніславський зізнався, що питання демобілізації – найскладніше.

"Питання демобілізації найскладніше, відверто скажу. Наскільки мені відомо, демобілізація під час повномасштабного вторгнення у новітній світовій історії у жодній з країн не застосовувалась",

– мовиться у повідомленні.

Наразі тривають різноманітні дискусії. Зокрема, є погляд, що після 36 місяців людина може отримати право на демобілізацію. Водночас наразі це питання у Комітеті не узгодили. Деталі можуть оприлюднити згодом.