У ЗСУ пояснили, чому вручають повістки у спортзалах і на блокпостах

Представники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки можуть вручати повістки на вулицях, у спортзалах та на блокпостах. Адже це не забороняє закон.

Представник Сухопутних військ Володимир Фітьо розповів у ефірі телемарафону, що здійснення заходів оповіщення, тобто вручення повісток, не заборонено практично ніде, пише 24 Канал.

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Чому повістки вручають у спортзалах та блокпостах

Якщо це вулиці, блокпости – то це є громадські місця, у яких можна здійснювати заходи оповіщення. У принципі, зараз працівники ТЦК та СП тим і займаються. Це робиться для того, щоб усі ті, хто ще ігнорує таким чином постановку на військовий облік, не уточнює свої облікові дані – це зробили,

– заявив Володимир Фітьо.

Представник Сухопутних військ також відповів на питання, чиєю ініціативою було роздавати повістки у громадських місцях – спортивних залах, ресторанах, маршрутках тощо.

"Це загальна така практика здійснення заходів оповіщення в громадських місцях. Тобто, там, де є люди, там проводяться заходи з оповіщення. Тому що в будинках, наприклад, є домофони, не відчиняються двері... Можна різні причини придумати, щоби ту саму повістку не отримати. А повістку військовозобов'язані мають отримати особисто", – заявив Фітьо.

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