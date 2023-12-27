У ЗСУ пояснили, чому вручають повістки у спортзалах і на блокпостах
Представники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки можуть вручати повістки на вулицях, у спортзалах та на блокпостах. Адже це не забороняє закон.
Представник Сухопутних військ Володимир Фітьо розповів у ефірі телемарафону, що здійснення заходів оповіщення, тобто вручення повісток, не заборонено практично ніде, пише 24 Канал.
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Чому повістки вручають у спортзалах та блокпостах
Якщо це вулиці, блокпости – то це є громадські місця, у яких можна здійснювати заходи оповіщення. У принципі, зараз працівники ТЦК та СП тим і займаються. Це робиться для того, щоб усі ті, хто ще ігнорує таким чином постановку на військовий облік, не уточнює свої облікові дані – це зробили,
– заявив Володимир Фітьо.
Представник Сухопутних військ також відповів на питання, чиєю ініціативою було роздавати повістки у громадських місцях – спортивних залах, ресторанах, маршрутках тощо.
"Це загальна така практика здійснення заходів оповіщення в громадських місцях. Тобто, там, де є люди, там проводяться заходи з оповіщення. Тому що в будинках, наприклад, є домофони, не відчиняються двері... Можна різні причини придумати, щоби ту саму повістку не отримати. А повістку військовозобов'язані мають отримати особисто", – заявив Фітьо.
Мобілізація в Україні: останні новини
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- У Верховній Раді Кабмін зареєстрував проєкти двох законів про мобілізацію і військову службу №10378 та про військові правопорушення №10379.
- Перший передбачає зниження призовного віку з 27 до 25 років; право мобілізованим, які прослужать 36 місяців, звільнитися з військової служби; скасування строкової служби та звільнення строковиків. Детальніше про це читайте – за посиланням.