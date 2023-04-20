У Повітряних силах прокоментували яскравий спалах у Києві та атаку "Шахідами"

Увечері 19 квітня після яскравого спалаху над Києвом, мережа рясніє обговореннями та версіями подій. У КМВА уже встигли повідомити про падіння супутника NASA.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що яскравий спалах спричинило падіння об'єкта. За попередньою інформацією, це або супутник, як говорили раніше в КМВА, або ж метеорит.

Зверніть увагу Яскравий спалах у Києві: у межах столиці, ймовірно, впав супутник NASA, – КМВА

Повітряні сили звернулися до українців

У Повітряних силах також наголосили, що загрози атаки з боку ворога в напрямку столиці зараз немає, але сили ППО завжди напоготові. Водночас на південно-східному напрямку повітряне командування "Схід" відпрацьовувало по іранських дронах-камікадзе – збити вдалося 10 з 11 "Шахідів".

Також у командуванні Повітряних сил не оминули увагою народну творчість українців, які вже створили хвилю мемів про спалах у столиці. Серед мемів було й зображення з офіційною символікою Повітряних сил та напис "знищено НЛО".

Прохання не використовувати офіційну символіку Повітряних сил для створення мемів на радість ворогу,

– наголосили у повідомленні.

Нагадаємо, увечері 19 квітня мешканці Києва побачили яскравий спалах. Також спалах помітили й у Білорусі. У КМВА заявили про ймовірне падіння супутника NASA.