Працівники Чорнобильської АЕС вже 12 день заблоковані окупантами на станції

Працівники Чорнобильської атомної електростанції залишаються заблоковані на території. Адже об'єкт повністю контролює армія Росії.

Саме окупанти не дозволяють працівникам здійснити ротацію. Тому почалась вже 13 доба перебування під окупацією.

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Працівники Чорнобиської АЕС заблоковані на станції

Окупанти контролюють АЕС, тому понад 100 працівників та ще 200 охоронців працюють вже 12 днів без ротацій.

Робітники продовжують виконувати свої обов'язки, і атмосфера, як кажуть, спокійна,

– мовиться у повідомленні.

Проте пояснюють, що умови всередині складні, адже харчування та ліки обмежені. Окрім того:

зростає занепокоєння, що стрес може вплинути на їхню здатність безпечно виконувати свої обов'язки на ядерному об'єкті;

родич одного з працівників, що застряг на станції, розповів, що російські сили були готові дозволити їм помінятися змінами;

проте окупанти відмовилися гарантувати їхню безпеку на шляху додому та безпеку тих робітників, які б могли приїхати їм на заміну.

Саме тому працівники ще з 24 лютого залишаються заблоковані на території станції.

Відомо, що російські солдати зараз перебувають у 32-кілометровій Чорнобильській зоні відчуження та оточили периметр станції.

Люди облаштували тимчасові гуртожитки та їдять раз на день

Міський голова Славутича Юрій Фомічев розповів, що людям важко морально, психологічно і фізично.

Працівники мають деякі запаси їжі, та вони не знають, скільки часу вони там пробудуть. Тому їдять раз на день – їжу готують кухарі, які також застрягли на ЧАЕС. Це переважно базовий набір – хліб і каші.

Мер розповів, що:

у неділю, 6 березня, росіяни запропонували доставку їжі, але українські працівники відмовилися. Адже це був пропагандистський трюк;

приміщення не облаштовані для сну, тому створені тимчасові гуртожитки, де одні сплять на ліжках і столах, інші – на підлозі;

щоб перепочити, працівники розділилися на зміни – одна група працює, а інша відпочиває.

"Деякі працівники потребують ліків, які на станції обмежені, а це додає родичам додаткового клопоту. Нам доводиться казати їм, що наразі немає безпечного способу вивести звідти працівників", – розповів Юрій Фомічев.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі розповідав, що працівники повинні мати можливість відпочити, щоб безпечно виконувати свою роботу.



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



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