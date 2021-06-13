Примусове видворення: як нелегала з Індії повернули додому

Примусове видворення – найскладніший і найсуворіший спосіб повернення нелегальних мігрантів додому. За даними Єврокомісії, з ЄС за цією процедурою депортують до 150 тисяч іноземців щороку.

З України депортують лише кілька десятків і винятково за рішенням суду. Один з них – 28-річний громадянин Індії. Він місяцями відчайдушно переконував правоохоронну систему у своєму бажанні оселитися в Україні. Однак прикордонники довели, що чоловік лукавить, адже мали аргументи.

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Що відомо про індуса

У супроводі прикордонників чоловік у бориспільському летовищі спілкуватися з журналістами категорично відмовлявся. Вже за кілька годин чоловік мав опиниться в індійській столиці, звідки ще у 2017 році і почалася його подорож до заможної Європи.

Саме тоді 24-річний житель міста Амрітсар індійського штату Пенджаб вирішив "шукати щастя за кордоном". Шанси у нього таки були. У Британії, Сполучених Штатах, Канаді та Євросоюзі проживає багатомільйонна діаспора з Пенджабу. Переважно сикхи.

Як індус потрапив в Україну

Сикхи – це представники релігійної течії, яка поєднує індуїзм, буддизм та іслам. У них особливий стиль одягу, здоровий спосіб життя та всього 2 прізвища: жіноче Каур, тобто левиця, та чоловіче – Сінгх, що означає лев.

Літак із Мінська з туристом приземлився в "Борисполі" 6 травня 2017 року. Вже 14 червня на Львівщині при спробі потрапити до Польщі його затримали прикордонники. Україна поставилася до мандрівника не надто суворо. Звернувшись по захист, він за 6 місяців залишив міграційний пункт і спокійно жив в країні.



Індус декілька років прожив в Україні / Фото 24 каналу

Він не покинув мрію про Євросоюз, тому випробував долю вдруге. За словами індуса, він придбав у земляка чужий паспорт. Розуміючи, що ризикує, цього разу обмежився Вірменією.

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Виявили підроблений паспорт

Однак вже в аеропорту "Бориспіль" прикордонники зрозуміли, що перед ними стоїть інша людина. Відтак вердикт суду – видворення у країну походження.

Йому було видано свідоцтво на повернення. Після чого особа повідомила, що він категорично відмовляється повертатися на батьківщину, мотивуючи це тим, що він хоче залишитися в Україні,

– пояснив начальник відділу ОКПП "Київ" Олександр Почкун.

Півтора року апеляцій та ще 2 прохання про статус біженця – не допомогли. Його відправили додому рейсом 321 "Київ – Делі".



Індуса відправили у Делі / Фото 24 каналу

Про повернення додому

Примусове видворення – процедура складна і недешева. Причому у будь-якій країні світу. Та для самого іноземця вона ще й доволі принизлива. Адже, як того вимагають міжнародні правила, до особливо агресивних "клієнтів" конвойні застосовують спеціальні засоби.

Зазвичай, це ремені, що обмежують рухи, а також захисний шолом, аби конвойований не зміг травмувати себе та оточуючих. Однак цього разу обійшлося без шолома. Пасажир виявився спокійним. Мабуть, відчував, що згаяв цілих 4 роки життя винятково з власної вини.

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