Привід для розчарування, – журналіст Гнап прокоментував справу Семочка

Поновиви Сергія Семочка на посаді скандальний Окружний адміністративний суд Києва. Відповідне рішення може бути предметом домовленостей, замовного або продажного правосуддя.

Може бути так зване "торжество правосуддя". Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

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Жодної довіри до рішень ОАСК у справі Семочка немає

За його словами, у випадку зі скандальним судом не можна говорити про якісь однозначні рішення. Адже жодної довіри до них немає, зокрема у скандальній справі Семочка.

Особисто для мене, це привід для розчарування,

– відзначив Гнап.

Він пояснив, що навіть якщо справу Семочка доведуть до суду, невідомо, скільки її розглядатимуть у ВАКС.

Семочко не зможе фізично працювати на посаді

ОАСК поновив скандального ексрозвідника Сергія Семочка на посаді. Окружний адмінсуд Києва ухвалив таке рішення ще 11 серпня. Проте наразі знайти його в Єдиному реєстрі судових рішень не вдається. Ймовірно, Семочка туди ще не внесли. Але інформацію про поновлення Семочка на посаді та у військовому званні підтвердили у пресслужбі ОАСКу.

Семочко навряд чи зможе фізично прийти і знову працювати на посаді. Тому що насамперед він боїться публічності. "Щойно довкола нього виринають журналісти, то одразу починають йому ставити неприємні запитання, на які він не має відповіді", – зауважив розслідувач.

Він вважає, що ця справа – психологічний тиск на теперішню владу. "Ми вкотре побачили що ОАСК виробляє все, що заманеться і вкотре ухвалює скандальні рішення, наплювавши на законність, авторитет президента та справедливість", – додав Гнап.

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Що відомо про справу Семочка: коротко