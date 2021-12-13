Продавали особисті дані мільйонів громадян: кіберполіція розкрила масштабні схеми
Джерело:Кіберполіція України
Кіберполіції вдалось вилучити з незаконного обігу дані понад 300 мільйонів користувачів. До шахрайства з інформацією причетні понад 50 людей.
Загалом кіберполіцейські провели 117 обшуків. Викрили 51 людину, яка причетна до шахрайських дій.
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Вилучили 100 баз персональних даних
Профілактичну операцію під назвою "ДАТА" проводили у листопаді 2021 року. Кіберполіція встановила підприємства та організації, які є порушниками у сфері обігу персональних даних.
Яку інформацію роздобували зловмисники:
- персональні дані громадян,
- закриті відомості щодо ведення фінансово-господарської діяльності фізичних та юридичних осіб,
- дані про клієнтів банківських та комерційних установ,
- дані для авторизації на електронних поштових скриньках, соцмережах, інтернет-магазинах тощо.
Під час спецоперації "ДАТА" вилучили близько 100 баз персональних даних. У них були дані на 300 мільйон громадян України, Європи та США. Незаконну інформацію поширювали 30 каналами.Зверніть увагу! Поліція зупинила діяльність одного з найбільших сайтів, де розповсюджували дані українців та іноземців. Зокрема, там були дані про номер телефону, місце реєстрації та транспортні засоби.
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Вартість баз коливалася від 500 до 50 тисяч гривень - залежно від її вмісту та комерційної цінності. Зловмисники збували інформацію на закритих хакерських форумах, а також у соцмережах та месенджерах,
– розповів начальник відділу протидії злочинам у сфері комп’ютерних систем Сергій Липка.
Співробітник мережі супермаркетів продавав конфіденційні дані
Окрім того, на Дніпропетровщині на незаконному бізнесі викрили співробітника однієї з мереж супермаркетів. Чоловік торгував інформацією, що містила комерційну таємницю. Він налагодив торгівлю з конкурентами. Через це мережа зазнала понад 1 мільйон гривень збитків.
За якими статтями відкрили кримінальні провадження:
- Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку.
- Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації.
- Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї.
- Порушення недоторканності приватного життя.
Дивіться відео, як проводили операцію "ДАТА":